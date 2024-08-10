“هاتف مميز بميزات جبارة“ مواصفات هاتف Vivo v40 أحدث إصدارات فيفو .. وسعر الهاتف!!

قامت شركة فيفو بإطلاق هاتف جديد وهو Vivo v40 ويجب العلم أن شركة فيفو واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الهواتف النقالة والجدير بالذكر أن هذا الهاتف سوف ينال إعجاب فئة كبيرة من المستخدمين وذلك لما يحمله الهاتف من مزايا عديدة ويجب العلم أن سعر الهاتف مناسب للفئات المتوسطة ويجب العلم أن هاتف يوجد بإصدارين مختلفين وهذا ما سوف نتحدث عنه من خلال مقالنا.

Vivo v40

يحمل هاتف Vivo v40 الكثير من المزايا والمواصفات التي سوف تجعلك تقوم بشرائه على الفور وهي كالتالي:

يوجد داخل الهاتف مكان شريحتين والتي تدعم خاصية الفايف جي.

يجب العلم أن الهاتف ليس لديه مكان للكارت الميموري.

من أكثر ما يميز الهاتف بأن وزنه خفيف حيث يصل وزن الهاتف حتى 190 جرام، بينما أبعاد الهاتف 7.6×75×2.164 مم.

هيكل الهاتف من الخارج مصنوع من الزجاج.

قياس شاشة الهاتف 6.78 بوصة ودقتها 1260×2800 بكسل وكثافة البكسلات 453 بكسل لكل بوصة، يصل سطوع الشاشة حتى 4500 شمعة، ويجب العلم أن شاشة الهاتف من النوع AMOLED.

نظام الهاتف هو أندرويد 14.

الهاتف يمتلك معالج كوالكوم سناب دراجون سبعة جين ثماني النواة بتردد 2.63 جيجا هرتز بينما دقة تصنيع المعالج أربعة نانو ميتر.

الهاتف يمتلك كاميرا أمامية دقتها 50 ميجا بكسل.

يمتلك الهاتف 2 كاميرا خلفية دقتهم 50 ميجا بكسل.

يوجد فلاش ليد للكاميرا الخارجية وهذا يساعد في تصوير الصور الليلية بدقة عالية.

يوجد مستشعر بصمة الإصبع ويوجد أسفل الشاشة.

بطارية الهاتف مصنوعة من الليثيوم أيون وسعتها 5500 مللي أمبير.

الهاتف متوفر باللون الرمادي والأزرق والفضي.

سعر هاتف Vivo v40

يوجد من هاتف Vivo v40 إصدارين وهما: