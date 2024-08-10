تابع الموسم السادس .. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 من Season 6 على القنوات العارضة

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 ينتظر كل المتابعين الإعلان عن موعدها، حيث يعتبر المسلسل من أفضل المسلسلات التركية التي عرضت في السنوات الماضية، حيث تدور أحداثه حول تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان والصراعات التي واجهها طوال مسيرته، وقد حصل المسلسل على إنبهار محبي الدراما التركيه به، لذلك ينتظر المتابعين عرض الحلقة بكل شغف واهتمام، حيث من المتوقع أن يتم عرض أولى حلقات الموسم الجديد في بداية شهر سبتمبر المقبل.

موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يترقب معظم مشاهدي المسلسل موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165، حيث كانت تعرض الحلقات في يوم الأربعاء في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، ومن الموقع أن يتم عرض هذا المسلسل في بداية شهر أكتوبر أو سبتمبر المقبل.

والجدير بالذكر أنه تم عرض أول حلقات المسلسل لأول مرة للموسم الأول يوم 20 نوفمبر 2019 مكون من 27 حلقة، كما بذل جميع القائمين والممثلين جهودهم على المسلسل حتى يتمكنوا من إخراج مسلسل تاريخي درامي عالمي بأفضل جودة وصورة، ولذلك حظى المسلسل على إعجاب جميع المتابعين في كل البلدان العربية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

يتم عرض المسلسل على مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية والتي من بينها القنوات التالية

قناة ATV التركية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

كما يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12692.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

يضم المسلسل نخبة كبيرة من أشهر الممثلين التركيين ومنهم: