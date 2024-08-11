المواعيد الرسمية.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 لجميع الموظفين بالقطاع العام وزارة المالية توضح

يسعى الملايين من الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص إلى معرفة موعد صرف مرتبات أغسطس 2024، وقد أعلنت وزارة المالية عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات هذا الشهر مشيرة إلى أنه سيتم تقديم موعد الصرف لجميع الموظفين بمناسبة انتهاء السنة المالية وبناءا على المعلومات المعلنة من قبل المنظومة المالية، وفي المقال سنقدم لكم موعد صرف مرتبات أغسطس 2024.
موعد صرف مرتبات أغسطس 2024
أفاد الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات، أنه سيتم موعد صرف مرتبات أغسطس 2024 لجميع العاملين في الدولة من خلال الاطلاع على التفاصيل والموعد كالتالي:
- من يوم 22 من الشهر الجاري، على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية.
- في ذات السياق، ستتم تسوية مستحقات متأخرات شهر يوليو في الفترة من 8 إلى 12 أغسطس الحالي لجميع الموظفين والعاملين.
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك في إطار تحسين ظروف العمل والمساهمة في رفع مستوى المعيشة.
جدول الحد الادني للاجور 2024
للاطلاع على جدول الحد الادني للاجور وذلك بعد الاستعلام على موعد صرف مرتبات أغسطس 2024 يكون كالآتي:
- الدرجة الوظيفية الممتازة: يحصل الموظفون في هذه الدرجة على راتب شهري قدره 12,200 جنيه.
- الدرجة العليا: يتمتع حاملو هذه الدرجة براتب شهري يبلغ 10,200 جنيه.
- درجة المدير العام: يتقاضى الموظفون في هذه الدرجة راتبا قدره 9,200 جنيه شهريا.
- الدرجة الأولى: يحصل موظفو هذه الدرجة على مبلغ قدره 8,200 جنيه شهرياً.
- الدرجة الثانية: يتقاضى الموظفون في هذه الدرجة راتبا شهريا قدره 8,000 جنيه.
- الدرجة الثالثة: يحصل الموظفون في هذه الدرجة على راتب شهري قدره 7,500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: يتلقى العاملون في هذه الدرجة راتبا شهريا قدره 7,000 جنيه.