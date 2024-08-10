هنــا رابط التسجيل في هيئة الحج والعمرة استمارة التقديم عبر بوابة اور hajjiraq.ur.gov.iq.. وفقا لهذه الشروط

أعلنت هيئة الحج والعمرة استمارة التقديم عبر بوابة اور الإلكترونية، لمن توافرت فيهم الشروط التي قامت الهيئة بوضعها، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين التقديم على الحج لهذا العام، وقد أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن طريقة التسجيل الصحيحة للاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال السطور القادمة فتابعونا معنا.

هيئة الحج والعمرة استمارة التقديم

أعلنت هيئة الحج والعمرة استمارة التقديم الخاصة بها، حيث أعلنت الهيئة عن استقبال الطلبات من المتقدمين التي توافرت فيهم الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة في العراق.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة وألا يزيد عن 65 سنة.

يجب ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل، وتكون هذه هي أول مرة.

يجب أن تكون المرء المتقدمة غير حامل في الشهور الثلاثة الأولى.

كما يجب أن يتم التقديم عبر موقع الهيئة العامة للحج والعمرة.

يجب أن يخلوا المتقدم من الأمراض النفسية والجسدية.

طريقة التسجيل في الهيئة العليا للحج والعمرة

وجدنا عدد كبير يبحث عن التسجيل في هيئة الحج والعمرة استمارة التقديم، والتي أتاحتها الهيئة العامة للحج والعمرة للتسهيل والتيسير على المواطنين المشاركة في اداء فريضة الحج، ويكون ذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات بالشكل التالي: