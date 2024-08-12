اعثر علي اسمك هنا .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبه السابعه عبر منصه مظلتي الالكترونيه

التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 هو من بين الموضوعات التي تهم نسبة كبيرة من المواطنين بدولة العراق، حيث أنه حتى الآن لم تعلن بعد نتائج الشمول المالي للوجبة الأخيرة، الأمر الذي دفع المستفيدين للبحث من أجل التعرف على أسباب عدم ظهور كشوفات الأسماء حتى الآن، ومتى موعد الصرف وغيرها من المعلومات التي تهمك حول الوجبة الأخيرة سوف نخبرك بها من خلال هذا المقال.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق بأن الاستعلام رسميًا عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يتم من خلال رابط منصة مظلتي ومن خلال إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى رابط منصة مظلتي الإلكترونية

أدخل الاسم بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بحسابك وانقر دخول.

اختر خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين وحدد الوجبة التي تود الاستعلام عنها وهي الوجبة السابعة.

حدد المحافظة التي تقطن بها.

انتظر قليلاً وسوف يظهر لك قائمة تضم كشف أسماء المستفيدين من الرعاية للوجبة الأخيرة في حال صدورها من قبل وزارة العمل.

ما هي الفئات المستهدفة للرعاية الاجتماعية

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق فإن الفئات التي يشملها البرنامج هي الأولى بالرعاية وذلك كالآتي:

المرأة المطلقة التي لا يوجد لديها مصدر دخل.

الأرامل والمرأة المهجورة.

الأشخاص من كبار السن الذين لا يمتلكون دخل ثابت بالإضافة إلى ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة بشرط تقديم ما يثبت ذلك.

المرأة التي سجن زوجها وهنا ينبغي تقديم صورة من شهادة المحكمة.

الأسر التي تتكون من أربعة أفراد أو أكثر ولا يوجد لديهم دخل كافي.

المواطنين من داخل دولة العراق من بين ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يوجد دخل تأميني لهم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

حدد البرنامج مجموعة من الشروط لضمان وصول الدعم لمسحتقيه، تشمل هذه الشروط: