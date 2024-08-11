ظهرت رسميا موقع results.mlazemna.com نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024 عموم المحافظات هنا

استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024 جاري الانتهاء منها ليتم رفعها على المواقع الإلكترونية حتى تكون متاحة للطلاب في جميع المحافظات، ولهذا يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات استخراج النتيجة، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية طرق الاستعلام عن النتيجة من أجل تسهيل هذه العملية على الطلبة وذويهم، وفي الفقرات التالية نوضح المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024

بإمكان جميع الطلاب استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024 بكل سهولة، وذلك عن طريق رابط منصة نتائجنا أو رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي الذي يقدم الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب، ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن النتيجة، ويمكن ذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات البسيطة:

في البداية، قم بالذهاب إلى رابط منصة ملازمنا .

. أو عبر موقع نتائجنا.

اختر نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الثاني.

اختر السنة الدراسية.

سجل اسم الطالب وبياناته ورقمه الامتحاني.

اختر أيقونة الاستعلام.

انتظر قليلاً حتى تظهر النتيجة بالتفصيل.

رابط نتيجة السادس الإعدادي الدور الثاني 2024

بإمكان الطلاب من كل المحافظات في العراق استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024 عن طريق منصة نتائجنا، وهي منصة رسمية تابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية وتقدم خدمة الاستعلام عن النتيجة لمختلف المراحل التعليمية، وذلك من أجل تسهيل عملية استخراج النتيجة على الطلاب وأولياء أمورهم، بحيث يمكنهم استخراجها في غضون ثواني قليلة عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة دون الحاجة إلى النزول للمدارس أو المديريات التعليمية.

وتؤكد الوزارة على أهمية استخدام الروابط الرسمية للبحث عن نتيجة الطلاب، ومن المتوقع أن تكون النتيجة متاحة في غضون لحظات قليلة، حيث تعمل الوزارة بأقصى جهدها حتى تنتهي لجان التصحيح من عملها بأعلى مستوى من الاحترافية لكي يتم اعتماد النتيجة ورفعها على المنصات الإلكترونية الرسمية لتكون متاحة للطلاب.