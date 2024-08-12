استعلم الآن برابط فعال .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات عبر منصه مظلتي

كشفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في دولة العراق، إنه يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية، ويعتبر دعم الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم الحكومة للأفراد والأسر وتهدف لتحسين مستوي المعيشة في عموم المحافظات العراقية، وطرحت الوزارة رابط فعال مخصص للتعرف على النتيجة بكل دقة، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية أبرز خطوات الاستعلام والشروط اللازمة لاستحقاق الدعم والتي جاءت كالتالي بالتفصيل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن للمواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

اختيار أيقونة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالدعم.

إدخال المعلومات المطلوبة بالحقول أمامك.

كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الطلب بشكل صحيح.

تحديد السنة والوجبة التي ترغب بالاستعلام عنها

الضغط على زر استعلام، والانتظار قليلا لتظهر أمامك نتيجة البحث.

عليك الآن التحقق من اسمك بقائمة المشمولين بالدعم.

يمكنك حفظ أو طباعة النتيجة، كما إنه يمكنك مراجعة كافة التفاصيل أو التحديثات عبر القنوات الرسمية للبرنامج.

الشروط المطلوبة للفئات المستحقة للحصول على دعم برامج الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشئون الاجتماعية، الشروط المطلوبة للحصول على دعم برامج الرعاية الاجتماعية، والتي جاءت على النحو التالي:

يجب بأن يكون المتقدم مقيم بشكل مستمر بإحدى المحافظات العراقية، كذلك يكون عراقي الجنسية.

أيضا يجب تقديم الاوراق التي تكون خاصة بإثبات الدخل أو الحالة العائلية للمتقدم.

ضرورة اجتياز معايير الأهلية، وكذلك الالتزام بالشروط المحددة من برنامج الرعاية الاجتماعية.

تقديم طلب الدعم وإدخال كافة البيانات المطلوبة في الطلب والتي تكون بشكل صحيح.

الالتزام بالمعايير الصحية أو الاجتماعية، مع تقديم تحديثات دورية في حالة تطلب ذلك.

مزايا وخدمات منصة مظلتي الإلكترونية

لا تكتفِ خدمات منصة مظلتي على خدمة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق 2024، حيث يُمكن من خلالها الاستفادة من عدة مزايا أخرى من بينها: