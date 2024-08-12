شوف اسمك هنا || اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كيفية استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024، ويعتبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من أبرز برامج الدعم المقدمة من الحكومة العراقية للمواطنين والفئات الأكثر احتياجات والمستحقة للدعم، ومنهم المرأة المطلقة، والأرملة، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة التي سجن زوجها، والأسر ذات الدخل المحدود، وكبار السن، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية والشروط الخاصة لاستحقاق الدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024

طرحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، رابط استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024، ويكون ذلك مع اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الدخول على رابط منصة مظلتي الإلكترونية.

تسجيل الدخول بحساب المسجل بالفعل أو قم بإنشاء حساب جديد.

اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من دعم الرعاية.

سيظهر أمامك نموذج الطلب، ثم يتم تسجيل جميع البيانات والمعلومات الشخصية.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صححي، واختيار المحافظة التابع لها المتقدم.

بعد ذلك يتم تحديد الوجبة السابعة، والضغط على ايقونة استعلام.

أخيرا عليك الانتظار قليلا لتظهر أمامك قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في ملف إلكتروني، ويمكنك تنزيله أو تحميله على الجهاز الخاص بك لتتمكن من البحث عن اسمك.

الشروط الخاصة بدعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة في العراق

حددت وزارة العمل في دولة العراق، الشروط التى يجب توافرها بالشخص المتقدم وذلك للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتمثلت تلك الشروط كالآتي:

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد المانع للبرنامج.

يكون المتقدم غير مستفيد من أى برامج حكومية أخرى.

عدم امتلاك المتقدم لأي عقار أو ممتلكات أخرى بقيمة عالية.

ضرورة ارفاق الاوراق المطلوبة والمحدد من الوزارة.

كذلك يجب امتلاك الشخص المتقدم لحساب بنكى ساري.

الفئات المستهدفة للرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن بعض الفئات المستهدفة للرعاية الاجتماعية، وهذه الفئات هي كالتالى: