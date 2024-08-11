لولو الشطورة وأحلى أغاني للطفل..أحدث تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على نايل سات وعرب سات وتابعوا القناة 24 ساعة

قناة وناسة تقدم مجموعة كبيرة من الأغاني الشيقة التي أسعدت الأطفال الصغار حيث توفر لعدد كبير أغاني لولو المحبوبة التي أسعدت الأطفال لذلك أصبحت القناة لها قاعدة جماهيرية حاشدة لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة من أجل متابعة القناة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة الصورة والصوت بجودة عالية.

أحدث تردد لقناة وناسة كيدز Wanasah TV

تقدم الآن قناة وناسة أغاني تفرح الأطفال الصغيرة ولها قاعدة كبيرة من المتابعين في تلك الفترة الزمنية لذلك سوف نوضح لكم اليوم اليوم تردد قناة وناسة لمشاهدة جميع الأغاني والأناشيد كل يوم على مدار اليوم كما يلي بكل التفاصيل لذلك إليكم تردد قناة وناسة على النايل سات:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

كذلك القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

ما هو تردد لقناة وناسة عرب سات

قناة وناسة كيدز تقدم مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية على مدار اليوم بدون انقطاع لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة تنزيل التردد الحالي للقناة الفضائية كما سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا في الفترة الحالية:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

كما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كذلك الجودة للقناة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة كيدز على الريسيفر