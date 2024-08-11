اعرف متى عرض الجزء الثاني .. موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 الموسم الثاني الجديد على القنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 يبحث عنه معظم محبين الدراما التركية في العالم العربي، حيث أعلنت الشركة المنتجة أن موعد الحلقة سيتم بثها قريبًا، ولذلك بدأ المتابعين في البحث عنها بشكل كبير، حيث من المقرر أن موعد العرض سوف يأتي في بداية شهر أكتوبر من عام 2024، وسوف تكون بداية للجزء الثاني من المسلسل، ومن المتوقع أن تشهد نسب مشاهدات مرتفعة نظرًا للشهرة الواسعة الذي حققه المسلسل في الجزء الأول في أولى حلقاته.

موعد مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

من المتوقع أن يكون عرض الجزء الثاني في بداية شهر أكتوبر أو سبتمبر المقبل، حيث ينتظر أغلب متابعين الدراما موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29، والجدير بالذكر أن الشركة المنتجة قد عرضت الجزء الأول في نفس الوقت العام الماضي، حيث حصد نسب مشاهدة عالية من قبل محبي الدراما التركية، وتتحدث قصة المسلسل عن القائد صلاح الدين الأيوبي والبطولات والإنجازات التي قام بها لتحرير القدس من الاحتلال الصليبي الذي دام لمدة تصل إلى 92 عامًا، وذلك بجانب بعض الأحداث الأخرى التي تجذب المشاهدين للمسلسل.

القنوات الناقلة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29

يعد من أهم العوامل التي ساعدت في شهرة المسلسل هي الدبلجة الاحترافية للمسلسل بأكثر من لهجة عربية وأجنبية، وكذلك عرضه على العديد من القنوات الفضائية، مما جعله ينال الشهرة والنجاح الكبير، حيث من المقرر أن تعرض الحلقات الجديدة على قناة النور وقناة تي ار تي التركية.

ترددات القنوات الناقلة للمسلسل

يتم بث المسلسل التركي صلاح الدين الأيوبي في يوم الاثنين مساءًا من كل أسبوع في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12034

الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الجودة: HD

القمر الصناعي عرب سات:

التردد:11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

هذه الترددات تمكنكم من متابعه الجزء الجديد من مسلسل صلاح الدين الايوبي، حيث أن هذا المسلسل حظي بنسب مشاهده كبيره جدا منذ عرض الحلقة الأولى له، حيث أنه يسرد قصه تاريخيه شيقه يرغب في التعرف عليها الكثير من الأفراد في مختلف أنحاء العالم وخاصه في الوطن العربي ومن المنتظر عرض الجزء الجديد قريبا.