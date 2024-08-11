“الجَامعات الأردنية” معدلات القبول الموحد 2024 الاردن كل التخصصات موقع وزارة التعليم العالي

معدلات القبول الموحد 2024 الاردن ارتفعت مؤشرات البحث عنها الآن من قبل جميع الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك فور الإعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي، حيث تعد المعدلات أحد العوامل الهامة في تحديد المسار الأكاديمي والمهني، والجدير بالذكر أن هناك معايير معينة لابد أن تتناسب مع نظام القبول لقبول الطلبة والطالبات في جميع الجامعات والكليات سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك وفقًا للدرجات التي حصلوا عليها، لذلك ارتفعت النسب التنافسية التي تؤثر على القبول في الجامعة والتخصص الذي يرغبون في الحصول عليه.

معدلات القبول الموحد 2024 الاردن

يمكن للطلاب الحصول على نتائج معدلات القبول الموحد 2024 الاردن إلكترونيًا وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي ل وحدة تنسيق القبول الموحد.

قم بتحديد النوعية.

ثم قم بالضغط على نتائج القبول.

ثم قم بتدوين كافة البيانات المطلوبة.

وأخيرًا قم بالضغط على عرض النتائج.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024

نعرض لكم فيما يلي معدلات القبول في بعض الأكاديميات والجامعات الأردنية والتي جاءت كالآتي:

معدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 2024

الطب العام: 89.10%.

طب الأسنان العام: 97.10%.

الطب البيطري: 96.30%.

الصيدلة: 96.50%.

التمريض: 93.20%.

تكنولوجيا صناعة الأسنان: 93.90%.

علوم الحاسوب: 95%.

الأمن السيبراني: 93.50%.

اللغات والترجمة: 95.70%.

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2024

الطب العام: 97.40%.

العلوم الصيدلانية: 95.60%.

الهندسة الكهربائية: 88.70%.

هندسة الحاسوب: 93.70%.

العلاج الطبيعي: 92.70%.

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية: 92.40%.

إدارة الأعمال: 93.40%.

علوم الاقتصاد: 91.80%.

اللغات: 95.50%.

العلاقات الدولية والدراسات الإقليمية: 89.20%.

معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2024

طب الأسنان: 97.50%.

الهندسة قسم الكهرباء: 88.40%.

الرياضيات العامة: 83.60%.

العلوم الحياتية التطبيقية: 84.60%.

إدارة الأعمال والاقتصاد الزراعي: 77.40%.

الذكاء الصناعي: 65.20%.

معدلات القبول في جامعة اليرموك 2024

الطب العام: 97%.

العلوم الصيدلانية: 94.60%.

الهندسة: 92%.

التمريض: 90.20%.

الأمن السيبراني: 90.10%.

الفيزياء الحيوية: 85.50%.

إدارة الأعمال: 89.60%.

الاقتصاد: 84.80%.

اللغات والترجمة: 90%.

أما عن معدلات القبول في الجامعات الخاصة بالأردن جاءت كالآتي:

كلية الطب وطب الأسنان هو 85%.

كلية الهندسة والعمارة والصيدلة هو 80%.

كلية الشريعة هو 75%.

كلية اختصاص التمريض وتخصصات التغذية وعلم الغذاء وعلوم التأهيل والعلوم الطبية المساندة هو 70%.

كلية القانون هو 65%.

أما كليات بقية التخصصات الأخرى هو 65%.

الاستعلام عن معدلات القبول يتم بشكل الكتروني من خلال موقع وزاره التعليم العالي والتي تساعد جميع الطلاب في التعرف على تلك المعدلات قبل بدء عمليه التسجيل في الكليه أو الجامعه التي يرغب فيها الالتحاق بها، وذلك من أجل مقارنه المجموع الكلي الحاصل عليه في الثانويه العامه هذا العام مع المعدل الذي يجب أن يتم الحصول عليه من أجل القبول في تلك الكلية.