رابط مباشر res-ye.net نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 بالاسم ورقم الجلوس صنعاء وكل المحافظات

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 يعد أكثر ما يتم البحث عنه الآن من قبل الطلاب، حيث أفصحت الوزارة عن إمكانية الحصول على النتائج من خلال الموقع الرسمي بشكل إلكتروني، كما أعلن وزير التربية والتعليم اليمنية من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده أنه قد وصل عدد المتقدمين للاختبارات حوالي 224 ألف و 234 طالب وطالبة، وقد وصل عدد الطلاب الناجحين حوالي 205 آلاف و 351 طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الراسبين فقد بلغ عددهم إلى نحو 9 آلاف و584 طالب وطالبة، وقام الوزير بتهنئة الأوائل والناجحين في الامتحانات.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

بينت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا من خلال اتباع الآتي:

ادخل على الرابط الرسمي ل موقع وزارة التربية اليمنية .

ثم انقر على كلمة خدمات الوزارة الموجودة في أعلى الصفحة.

سوف تظهر لك كلمة نتائجي، قم بالضغط عليها.

ثم انتقل إلى صفحة الاستعلام عن النتيجة.

قم باختيار القسم سواء علمي أو أدبي.

قم بتحديد السنة الدراسية 2024.

ثم اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم حدد على علامة أنك لست روبوت.

وأخيراً قم بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

كما يمكن لجميع الطلاب التعرف على نتائجهم وكافة البيانات الخاصة بهم والدرجات التي حصلوا عليها من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات، ونوضح لكم الخطوات كالآتي:

قم بالتوجه إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات.

ثم قم بالضغط على أيقونة النتائج.

ثم بعد ذلك قم باختيار الثانوية العامة.

ثم حدد القسم العلمي أو الأدبي.

قم باختيار العام الدراسي الحالي.

ثم قم بتدوين رقم الجلوس الخاص بك.

ثم اضغط على البحث عن النتيجة.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

ينتظر الطلاب نتائج الثانوية العامة اليمن 2024، لكي يتمكنوا من الحصول على نتائجهم، وذلك بعد تأدية الامتحانات وانتهاء كافة عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات،والجدير بالذكر أن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل الحاسمة في حياة الطلاب لأنها سوف تحدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، ولذلك ينتظر أولياء أمورهم بكل شغف ظهور النتائج منذ أداء الامتحانات، حتى يطمئنوا على مستقبل أولادهم وما هي الكليات التي سوف يلتحقون بها، حيث بلغت نسب النجاح لهذا العام 95%.

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بشكل الكتروني عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، حيث أنها تسهل على كافه الطلاب أمر الحصول على النتيجه وتفعل الموقع الخاص بها من أجل التعرف على الدرجات في جميع المواد الدراسيه وذلك للصف الثالث الثانوي شعبه علمي وادبي عن طريق إدخال رقم الجلوس فقط.