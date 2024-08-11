الحلقــات الأولى من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني عبر قناة الفجر الجزائرية في هــذا الموعد المتوقع.. Salah Addin 2 بعد طول انتظـــار

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني من أكثر المسلسلات التي يبحث عنها عشاق الدراما، وذلك لأنه من افضل المسلسلات التاريخية التي أحدثت ضجة كبيرة ونجاحات ساحقا في جميع أنحاء الوطن العربي، وقد امتلأ الجزء الأول بالعديد من الأحداث التي شهدت الفتوحات الإسلامية التي حصدها القائد صلاح الدين الأيوبي، وسنعرض لكم الموعد المتوقع لعرض المسلسل والقنوات الناقلة له خلال السطور القادمة فتابعونا.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني

مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أكثر المسلسلات التاريخية المهمة التي تم عرضها في الفترة السابقة، ولذلك وجدنا عدد كبير من المشاهدين يتساءلون عن موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل، والذي من المتوقع أن يتم عرضه في شهر نوفمبر المقبل بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصوير، وقد نجح هذا العمل الدرامي في نقل الوقائع التاريخية بشكل جيد، وهذا ما جعل الكبار والصغار ينتظرون عرضه للاستمتاع بمشاهدة التراث العربي الإسلامي.

القنوات الناقله لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

لقد تم عرض الجزء الأول من مسلسل صلاح الدين الأيوبي على مجموعة من القنوات منها قناة الفجر وقناة ATV، ومجموعة أخرى من القنوات، ومن المقرر أيضا أن يتم عرض الجزء الثاني من المسلسل على نفس القنوات، ولهذا سنقوم بعرض الترددات الخاصة بهذه القنوات من أجل استقبالها، تجهيزا لعرض الجزء المنتظر من المسلسل التاريخ صلاح الدين الأيوبي، ويكون التردد الخاص بهم بالشكل التالي:

قناة ATV الفضائية

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية الفضائية

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

القمر الصناعي: عرب سات.

طريقة ضبط القنوات الناقلة لمسلسل قيامة

لمتابعة أقوى الأحداث التاريخية لمسلسل قيامة عثمان، عليك استقبال القنوات السابقة على جهازك، بالشكل التالي: