اعرف الان.. قائمة المعاهد الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين لطلاب علمي رياضة 2024

يتساءل العديد من الطلاب عن قائمة المعاهد الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين المصرية، وذلك في ظل إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، وكذلك إعلان وزارة التعليم العالي عن موعد بدء التسجيل في تنسيق الجامعات المصرية، حيث يعد التقديم للجامعات الخاصة والمعاهد الهندسية من الأمور المهمة للطلاب في الثانوية العامة الذين لم يحصلوا على درجات تؤهلهم لدخول كليات الهندسة الحكومية.

المعاهد الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين

أعلنت نقابة المهندسين المصرية على موقعها الرسمي عن قائمة الجامعات الخاصة والمعاهد الهندسية المعتمدة من قبل النقابة والتي حصلت على شهادة الجودة والاعتماد، حيث يحق لخريجي هذه المعاهد التسجيل في النقابة بعد التخرج، وأكدت النقابة أنه لن يتم تسجيل أي طالب من طلاب المعاهد التي لا تحمل شهادة الجودة والاعتماد.

قائمة المعاهد الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين 2024

نقدم لكم أدناه قائمة بالمعاهد الهندسية التي اعتمدتها النقابة: