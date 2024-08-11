اعرف الان.. قائمة المعاهد الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين لطلاب علمي رياضة 2024

يتساءل العديد من الطلاب عن قائمة المعاهد الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين المصرية، وذلك في ظل إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، وكذلك إعلان وزارة التعليم العالي عن موعد بدء التسجيل في تنسيق الجامعات المصرية، حيث يعد التقديم للجامعات الخاصة والمعاهد الهندسية من الأمور المهمة للطلاب في الثانوية العامة الذين لم يحصلوا على درجات تؤهلهم لدخول كليات الهندسة الحكومية.
المعاهد الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين
أعلنت نقابة المهندسين المصرية على موقعها الرسمي عن قائمة الجامعات الخاصة والمعاهد الهندسية المعتمدة من قبل النقابة والتي حصلت على شهادة الجودة والاعتماد، حيث يحق لخريجي هذه المعاهد التسجيل في النقابة بعد التخرج، وأكدت النقابة أنه لن يتم تسجيل أي طالب من طلاب المعاهد التي لا تحمل شهادة الجودة والاعتماد.
قائمة المعاهد الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين 2024
نقدم لكم أدناه قائمة بالمعاهد الهندسية التي اعتمدتها النقابة:
- معهد المدينة المتقدم للهندسة والتكنولوجيا.
- معهد النيل للتكنولوجيا والهندسة العالي في مدينة المنصورة.
- الأكاديمية المصرية للتكنولوجيا والهندسة المتطورة – وزارة الإنتاج الحربي.
- المؤسسة التعليمية العليا للهندسة والتكنولوجيا في العبور.
- معهد مصر للتكنولوجيا والهندسة في مدينة المنصورة.
- المعهد الجامعي للهندسة في الشروق (كافة تخصصاته).
- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا في مدينة المنصورة.
- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.
- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في المنزلة – محافظة الدقهلية.
- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.
- المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس.
- المعهد العالى للهندسة ببلبيس.
- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا في المنصورة.
- معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا في قليوبية.
- الهندسة وتكنولوجيا العبور عند الكيلو 21 على طريق بلبيس الصحراوي.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في محافظة المنوفية.
- المعهد المتقدم للهندسة والتكنولوجيا في المحلة الكبرى.
- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط.
- تأسس معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا في منطقة المقطم.
- القاهرة العالي هو مبنى هندسي يقع في التجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة.
- الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة.
- المعهد الكبير للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة في هليوبوليس الجديدة.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.
- معهد القناة العالى للهندسة بالسويس.
- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا في الفيوم.
- معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى.
- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.
- المؤسسة العليا للهندسة والتكنولوجيا في البحيرة.
- المعهد العُليا للهندسة والتكنولوجيا في برج العرب بالإسكندرية.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة في منطقة المرج.
- معهد عالي هندسه 6 اكتوبر.
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.
- معهد تكنولوجي عالي في العاشر من رمضان قسم (الهندسة).
- العالي للهندسة والتكنولوجيا في التجمع الخامس.
- معهد التكنولوجيا العالي 10 رمضان كلية الهندسة فرع 6 أكتوبر.
- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش.
- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في المنزلة – محافظة الدقهلية.
- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا الواقع في المقطم.
- معهد القناة العالى للهندسة بالسويس.
- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر.