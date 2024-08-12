“بادر بالتقديم” .. التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024 من خلال موقع وكالة عدل الإلكتروني aadl.com.dz

كشفت وزارة السكن والعمران الجزائرية، خطوات التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024 عبر الهاتف، وذلك ليتمكن الشخص من استلام الوحدة السكنية والتي تكون خاصة بأصحاب الدخل المتوسط والدخل المحدود، ويعتبر البرنامج من أبرز البرامج السكنية التي أطلقتها الوزارة وتكون مع تسهيلات مميزة وأسعار مخفضة، بشرط توافر عدد من الشروط والخطوات اللازمة للتسجيل، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية كيفية التسجيل في في البرنامج مع الشروط المطلوبة للتقديم ببرنامج عدل 3.

التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024

حددت وزارة السكن والعمران، إخطوات التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024 عبر الهاتف، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على متجر التطبيقات المتاح على هاتفك.

البحث عن تطبيق عدل 3.

الضغط على زر تحميل والانتظار قليلا ليتم تثبيت التطبيق.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

إدخال رقم الضمان الاجتماعي، واسم الولاية ورقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك ستحصل على رسالة تتضمن الرقم التعريفي.

أخيرا قم بتأكيد التسجيل من الهاتف، لتتمكن من الدخول على التطبيق بسهولة.

شروط التسجيل في عدل 3 لعام 2024 بالجزائر

وضعت الوزارة الجزائرية عدد من الشروط اللازمة للتسجيل في البرنامج ويكون ذلك من أجل الحصول على وحدة سكنية مدعومة بأسعار معقولة، وتتمثل تلك الشروط وتكون على النحو الآتي:

يكون المتقدم مقيم بشكل مستمر في الجزائر، وكذلك يكون حاصل على الجنسية الجزائرية.

تقديم صورة رقم الضمان الاجتماعي، وكذلك صورة من الرقم الوطني.

تتراوح أعمال المتقدمين لتكون ما بين 19 عام حتى 40 عام.

ضرورة عدم حصول الشخص المتقدم بوقت سابق على أي نوع من الدعم الحكومي.

ألا يكون لدى المتقدم أو زوجته، مسجل باسمه أي قطعة أرض أو عقار خاص به.

يكون الدخل الشهري ما بين 24000 دينار جزائري حتى 118000 دينار جزائري.

الأوراق المطلوبة لاستحقاق دعم سكنات عدل 3

هناك بعض الأوراق التي يتم طلبها من قبل أي متقدم يود الحصول على وحدة سكنية من برنامج سكنات عدل 3، وهي كالآتي: