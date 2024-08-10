إعلان التقويم الدراسي الجديد 1446 بعد التعديل النهائي من وزارة التعليم في السعودية

يرغب الكثير من الأشخاص في تلك الفترة في التعرف على التقويم الدراسي الجديد لعام 1446 بعد تعديله رسميا حيث قامت وزارة التعليم السعودي بالإعلان عن التقويم الدراسي لجميع المراحل الدراسية المختلفة، وصرحت الوزارة على أن العام الدراسي الجديد يتكون من ثلاث فصول دراسية وقامت باعتماد التقويم الدراسي بشكل رسمي وتم الإعلان عن الإجازات الرسمية خلال العام الجديد.

تعديل التقويم الدراسي الجديد 1446

قامت وزارة التعليم السعودي بالإعلان عن جدول التقويم الدراسي الجديد لعام 1446 حيث تم اعتماده رسميا، ولقد جاء التقويم الدراسي كالاتي:

بداية العام: سوف يبدأ العام الدراسي الجديد يوم 14 صفر 1446 وهو موافق يوم 18 أغسطس 2024.

موعد انتهاء الفصل الأول: سوف ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 5 جمادي الأول 1446 وهو موافق يوم 7 نوفمبر 2024.

موعد بداية الفصل الثاني: سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 15 جمادي الأول 1446 وهو موافق يوم 17 نوفمبر 2024 .

موعد انتهاء الفصل الثاني: سوف ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 21 شعبان 1446 وهو موافق بوم 20 فبراير 2025.

موعد بداية الفصل الثالث: سوف يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 2 رمضان 1446 وهو موافق يوم 2 مارس 2025.

موعد انتهاء العام الدراسي: سوف ينتهي الفصل الدراسي الثالث يوم 1 محرم 1447 وهو موافق يوم 26 يونيو 2025.

إجازات العام الدراسي الجديد 1446

قامت وزارة التعليم السعودي بالإعلان عن التقويم الدراسي الجديد ووضحت الإجازات الخاصة بالعام الدراسي، ولقد جاءت كالتالي:

إجازات الفصل الدراسي الأول:

إجازة اليوم الوطني وسوف تكون يوم 22 سبتمبر 2024 .

عطلة نهاية الأسبوع المطولة يوم 17 أكتوبر 2024 .

إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 7 نوفمبر 2024 .

إجازة الخريف يوم 8 نوفمبر 2024 .

إجازات الفصل الدراسي الثاني: