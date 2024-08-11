قيمة رواتب المتقاعدين العسكريين 2024 في الأردن بعد الزيادة؟.. “وزارة المالية” تحدد

أعلنت الحكومة الأردنية عن زيادة جديدة في أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص بنسبة ملحوظة، نتيجة لذلك اهتمام العديد من المواطنين بمعرفة تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين عام 2024 في الأردن، وقد حددت الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين العسكريين لتكون ما بين 28 و38 دينارا أردنيا، وفقا لقرار وزارة المالية.

زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين 2024

أعلنت وزارة المالية عن رفع جديد في الأجور في الأردن، حيث ستصل قيمة الزيادة بين 28 و30 دينارا أردنيا وذلك وفقا للفئة المستفيدة التي حددتها الوزارة، وقد بلغت قيمة الزيادة الإجمالية في رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن حوالي 53 مليون دينار سنويا، وجاءت تفاصيل الزيادة الجديدة كما يلي:

تم رفع راتب الرقيب بمقدار 28 دينارا أردنيا.

وصلت الزيادة في راتب العميد إلى حوالي 35 دينار أردني.

سجلت الزيادة الأخيرة في راتب اللواء مبلغ 30 دينارا أردنيا.

أما راتب الملازم الأول فقد ارتفع بمقدار 36 دينارا أردنيا.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين

أطلقت وزارة المالية رابطا إلكترونيا يتيح معرفة جميع التفاصيل المتعلقة براتب التقاعد للجنود، وذلك عبر الخطوات التالية:

توجه إلى موقع وزارة المالية الأردنية.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

أدخل كافة المعلومات الضرورية.

اضغط على “الاستعلام” ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بقيمة الرواتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر أغسطس

حددت وزارة المالية موعدا محددا لصرف راتب التقاعد، حيث سيتم بدء صرف رواتب المتقاعدين العسكريين وفقا لقرار وزارة المالية الأردنية، سيتم صرف الرواتب في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي وفي حال وجود عطلة رسمية، سيتم تعديل موعد الصرف إما بالتقديم أو التأخير.