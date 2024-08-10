خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 في العراق بعد إعلان الزيادة رسميا

لقد انتشرت الكثير من الأخبار في الفترة الأخيرة عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق وبدأ الكثير من المستفيدين في التساؤل عن حقيقة تلك الأخبار ولذلك قامت وزارة المالية بالرد على جميع الأسئلة، ويتم صرف رواتب المتقاعدين في كل يوم 27 من كل شهر ميلادي ولا يتم تغير موعد الصرف إلا إذا كان الموعد يصادف عطلة رسمية ويمكن الاستعلام عن رواتب التقاعد من خلال خطوات بسيطة.

زيادة في رواتب المتقاعدين بالعراق رسميا

انتشرت الكثير من الأخبار عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق حيث يتم زيادة تلك الرواتب من أجل دعم المتقاعدين ومن أجل شراء احتياجاتهم الخاصة وقامت وزارة المالية بتأكيد تلك الأخبار وأعلنت أنه هناك زيادة في رواتب المتقاعدين في العراق ويتم صرف تلك الزيادة مع الرواتب، وتتمثل تلك الزيادة فيما يأتي:

400 دينار: سيتم زيادة 100 دينار على راتب المتقاعدين الذين يحصلون على 400 دينار وسوف يصبح الراتب 500 دينار.

500 دينار: سوف يتم زيادة 100 دينار على راتب المتقاعدين الذين يحصلون على 500 دينار وسوف يصبح الراتب 600 دينار.

600 دينار: سوف يتم زيادة 100 دينار على راتب المتقاعدين الذين يحصلون على 600 دينار وسوف يصبح الراتب 700 دينار.

700 دينار: سوف يتم زيادة 100 دينار على راتب المتقاعدين الذين يحصلون على 700 دينار وسوف يصبح الراتب 800 دينار.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024

هناك العديد من الخطوات البسيطة التي يستطيع الموظفين المتقاعدين اتباعها من أجل الاستعلام عن الراتب الخاص بهم حيث إن ذلك الراتب هام للمتقاعدين، وتتمثل تلك الخطوات فيما يأتي: