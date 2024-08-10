موعد بداية العام الدراسي في السعودية 1446 حسب الخريطة المعلن عنها من وزارة التربية والتعليم

الكثير من الطلاب من مختلف المراحل التعليمية يبحثون بشكل مكثف على مدار 24 ساعة عن موعد بداية العام الدراسي في السعودية 1446، خاصةً بعد انتهاء السنة الدراسية والإعلان عن النتائج لجميع المراحل التعليمية، يترقب الطلاب حلول سنة دراسية جديدة بشغف، الدراسة في المملكة السعودية تختلف كثيراً عن أي دولة أخرى، حيث قامت بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول وهذا يخفف العبء على الطلاب في المذاكرة وفي الامتحانات،

في بداية تطبيق هذا النظام كانت العملية معقدة لكن بعد فترة قصيرة أثبت تلك المنظومة أنها ناجحة للغاية وكل ما فيها له أثر إيجابي في مستوى الطلاب، مما يحصل الطلاب على العطلات والإجازات في موعدها دون أي تأجيل، كما تضع وزارة التربية والتعليم خريطة دقيقة للطلاب، عبر موقعنا البديل خلال الفقرات التالية نتعرف معاًَ على موعد بداية العام الدراسي في السعودية 1446.

موعد بداية العام الدراسي في السعودية 1446

ينتظر الطلاب حلول العام الدراسي الجديد ويترقب هذا الانطلاق الطلاب الجدد والطلاب الذين يلتحقون بمراحل تعليمية جديدة لأن لديهم شغف كي يستكملون مسيرتهم التعليمية في تحقيق النجاح والوصول إلى أهدافهم، السنة الدراسية بالمملكة السعودية قد تنطلق مبكراً عن باقي الدول العربية، يبدأ العام الدراسية من العام الجاري 1446 وحتى 1447 ويحصل الطلاب على جميع الإجازات المقرر في المناسبات والأعياد كما يحصلون على الإجازات المطلوبة التي تأتي بالتزامن منع موعد الاختبارات النهائية.

الجدول الدراسي 1446-1447 في السعودية

العد التنازلي على انطلاق الدراسة بالسعودية للطلاب من جميع المراحل التعليمية حسب قرارات وزارة التربية والتعليم:.