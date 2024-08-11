سجل الان في السحب على مليون دولار عبر ارقام مسابقة الحلم 2024 من جميع الدول العربية بضغطة واحدة

تعتبر أرقام مسابقة الحلم من الأمور الأساسية التي يجب على المتقدمين معرفتها، حيث تخصص إدارة البرنامج رقما خاصا لكل بلد للتواصل، مما يتيح لهم الاشتراك في المسابقة والدخول في سحب الجوائز المالية والهدايا القيمة، تصل قيمة الجائزة الكبرى في السحب إلى مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تقديم جوائز مالية ومادية أخرى تشمل السيارات ومنازل الأحلام بشكل شهري أو أسبوعي، لذلك أصبحت هذه المسابقة التي يقدمها الإعلامي المعروف مصطفى الآغا، مشهورة في فترة زمنية قصيرة.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

إذا كنت ترغب في فرصة الفوز بالجوائز المالية المقدمة في السحب، يجب عليك أولا اتباع الخطوات التي وضحتها إدارة المسابقة، هذه الخطوات تتضمن إرسال كلمة “حلم” أو “dream” أو “Reve” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة، والتي جاءت كالتالي:

للمشاركة في السحب من داخل المملكة العربية السعودية، يجب إرسال الرسالة إلى الرقم: 858888.

للمشاركة في السحب من داخل مصر يرجى إرسال الرسالة إلى الرقم: 95450.

للمشاركة في السحب من داخل الكويت يجب إرسال الرسالة إلى الرقم: 4141.

للمشاركة في السحب من داخل الأردن يجب إرسال الرسالة إلى الرقم: 98880.

للاشتراك في السحب من داخل تونس يمكن إرسال الرسالة إلى الرقم: 85819.

للانضمام إلى السحب من داخل دولة الإمارات يرجى إرسال الرسالة إلى الرقم: 6070.

كيف اشترك بمسابقة الحلم 2024

لم يفت الوقت بعد للانضمام إلى مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا والفوز بالجوائز القيمة والهدايا المادية، يمكنكم الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة أو من خلال أرقام الاتصال الموجودة في البرنامج، من المهم الإشارة إلى أن برنامج مسابقة حلم يعرض عبر شبكة قنوات MBC، وفي هذا الإطار نقدم لكم خطوات الاشتراك: