“يواصل الارتفاع”.. سعر الدولار اليوم في العراق مقابل الدينار وال 100 دولار بكام

سعر الدولار اليوم في العراق، بسبب الأحداث المنتشرة في المنطقة أصبح سعر الدولار يتغير بشكل مستمر، وهذا التغير جعل المستثمرين والتجار وحتى المواطنين بالعراق في حالة قلق دائم نظرا لأن ارتفاعه يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية ويؤدي الى زيادة الأسعار، وقد سجل الدولار بالفعل في الأيام السابقة ارتفاعا ملحوظا في البورصات والبنوك العراقية، ويتساءل المواطنين يوميا عن آخر المستجدات في سعر الدولار مقابل الدينار، واليوم سوف نقدم لكم في هذا المقال سعر الدولار اليوم السبت الموافق العاشر من أغسطس.

سعر الدولار اليوم في العراق مقابل الدينار شهد سعر الدولار اليوم في العراق زيادة طفيفة عن الأيام السابقة قد يكون ذلك بسبب كثرة عمليات التداول والاقبال الكبير على شرائه، وقد بلغ سعر ال 100 دولار أمريكي 130,975 وسوف نستعرض لكم فيما يلي أسعار الفئات النقدية المختلفة للدولار مقابل الدينار العراقي : 5 دولار امريكي = 6548.75 دينار عراقي.

10 دولار امريكي = 13,097.5 دينار عراقي.

25 دولار امريكي = 32,743.7 دينار عراقي.

50 دولار امريكي = 65,487.5 دينار عراقي.

100 دولار امريكي = 130.975 دينار عراقي.

500 دولار امريكي = 654,875 دينار عراقي.

1000 دولار امريكي = 1,309,750 دينار عراقي.

5000 دولار امريكي = 6,548,750 دينار عراقي.

10000 دولار امريكي = 13.097,500 دينار عراقي. سبب ارتفاع سعر الدولار في العراق وفقا لأراء الخبراء المختصون في مجال الاقتصاد فإن ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الفترة الأخيرة متوقع بسبب وجود عوامل كثيرة أدت الى زيادة سعره مقابل انخفاض العملة المحلية، وقد يرجع ارتفاع الدولار للأسباب التالية : الاقبال الكبير من المواطنين على طلب الدولار.

قلة توافر العملة الاجنبية داخل البلاد.

ضخ البنك المركزي العراقي للكاش بصورة قليلة.

تغيير العملة باستمرار وحصول المسافرين على الدولار من منافذ المطارات بسهولة.

تطورات الأحداث السياسية والعسكرية في العالم وتأثر سعر الدولار بسبب تلك الأحداث.