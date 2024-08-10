المؤشرات الأولية في تنسيق المرحلة الأولى 2024 للكليات العلمية والكليات الأدبية

ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول في الكليات للعام 2024/ 2025، والذي من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن فتح باب القبول يوم الإثنين المقبل ولمدة 5 أيام، وذلك وفقاً للجدول المعلن من قبل وزارة التعليم العالي، بعد قيام الطلاب بأداء اختبار القدرات لعدد من الكليات العلمية والأدبية، لذا وفي هذا المقال سوف نرصد لكم عبر موقع البديل الإخباري بعض المؤشرات المحتملة لنتيجة تنسيق القبول لهذا العام لعدد من الكليات العلمية والأدبية بناءً على نسبة النجاح في الثانوية هذا العام مقارنة بتنسيق العام الماضي.

تنسيق القبول في الكليات المرحلة الأولى 2024

حددت وزارة التعليم العالي موعد بدء أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى يوم 16 أغسطس، إذ ستتم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات، ووفقا لما قرره مكتب التنسيق، بحيث يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب، وذلك وفقاً لما جاء في مؤتمر اعتماد النتيجة هذا العام.

مؤشرات تنسيق القبول للكليات العلمية الطب والهندسة

مؤشر القبول في تنسيق كلية الطب ليتراوح القبول بها بين 92% إلى 92.5%.

كليات طب الأسنان بتنسيق الجامعات 2024 عند 377 درجة بنسبة مئوية 91.9%.

كلية العلاج الطبيعى بين 373 و374 درجة بنسبة مئوية 90.9% وحتى 91.2%.

كليات الصيدلة هذا العام عن 372 درجة بنسبة مئوية 90.73%.

وصل الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة إلى 348.5 درجة بنسبة 85%.

مؤشرات تنسيق كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببني سويف يبلغ نحو 88.29%.

مؤشرات تنسيق كلية العلوم يبلغ نحو 356.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية يبلغ نحو 344 درجة.

بينما مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري يبلغ نحو 352.5 درجة.

مؤشرات تنسيق القبول للكليات الأدبية

مؤشرات القبول بكلية إعلام 75%.

مؤشرات القبول بكلية سياسة واقتصاد تبدء من 80%.

مؤشر القبول بكلية الآداب 70%.

مؤشر القبول بكلية الآثار 70%.

مؤشر القبول بكلية التربية 70%.

مؤشرات القبول الألسن 65٪.

مؤشرات القبول بكلية التجارة 60٪.

مؤشرات القبول بكلية الحقوق 65%.

مؤشرات القبول بكلية السياحة والفنادق 55%

مؤشرات القبول العلوم السنيمائية 55%.