“لولو زعلانة من ميدو” تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد Wanasah TV على نايل سات وعرب سات وسلي أولادك بأحلى الأناشيد

في عالم الإعلام المخصص للأطفال العرب تبرز قناة وناسة TV كواحدة من أشهر القنوات وأكثرها انتشارا، تقدم هذه القناة الفضائية مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد الجديدة التي أصبح لها تأثير كبير وإلهام للعديد من الأطفال الصغار في مختلف أنحاء المنطقة العربية، في هذا المقال نستعرض تفاصيل هذه القناة الموجهة للأطفال والتي تحظى بمتابعة واسعة.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024

قناة وناسة تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال، تحظى بجمهور واسع في العالم العربي، يمكن للمشاهدين متابعة البرامج والأغاني المتنوعة على مدار الساعة من خلال ضبط الترددات على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، إليك التفاصيل الكاملة عن تردد قناة وناسة على النايل سات:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز على عرب سات

يمكن استقبال تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد على القمر الصناعي عرب سات من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة كيدز على جهازك

يطمح العديد من متابعي القناة إلى تسهيل تحميل تردد قناة وناسة على أجهزتهم المنزلية، خصوصا أنها قناة مفتوحة وغير مشفرة ومتاحة للجميع بشكل مجاني، ولتيسير هذه العملية إليكم الخطوات اللازمة لضبط تردد قناة وناسة: