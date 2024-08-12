“سلي أولادك بأحلى الأناشيد” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات لمتابعة افضل البرامج والأغاني الدينية

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المحتوى الذي يهدف إلى جذب اهتمام الأطفال والبالغين على حد سواء، تسعى القناة إلى تشجيع الأطفال على فهم قواعد دينهم وتعاليم السنة النبوية عبر قصص إسلامية هادفة، كذلك تهتم القناة بتعزيز سلوك الأطفال الصغار وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، كما تشتهر بتقديم فقرات وبرامج شيقة ترضي الصغار والكبار وتثير إعجاب الأهل.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات

يمكن استقبال ترددات قناة طيور الجنة الجديدة على القمر الصناعي عرب سات من خلال الترددات التالية:

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة الجديد من عرب سات

بالنسبة لاستقبال تردد قناة طيور الجنة عبر قمر عرب سات، يمكن ذلك باستخدام الترددات التالية:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية إعداد قناة طيور الجنة على التلفزيون

يمكنك اتباع بضع خطوات سهلة لتفعيل قناة طيور الجنة على تلفازك، و سنوضح لك أدناه كيفية القيام بذلك:

ادخل إلى قائمة الإعدادات على جهاز التلفاز.

حدد التثبيت اليدوي من القائمة.

اضغط على القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة منه وهو نايل سات.

اكتب تردد قناة طيور الجنة مع قيمة معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ.

انقر على أيقونة بحث.

تظهر جميع قنوات هذا التردد على الشاشة.

اضغط على قناة طيور الجنة و أضفها إلى قائمة القنوات المفضلة لديك لتسهيل الوصول إليها.

مميزات قناة طيور الجنة 2024

تتمتع قناة طيور الجنة بالعديد من المميزات ومنها: