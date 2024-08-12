“شوف اسمك هنا” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بجميع المحافظات العراقية

من أكثر الموضوعات التي تشغل المواطنين في العراق هذه الأيام هو معرفة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث تُعد الرعاية الاجتماعية عبارة عن مبلغ مالي تقدمه الحكومة لبعض المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التي تدل على أنهم يحتاجون إلى المساعدة والدعم بالفعل من الأسر الأكثر احتياجاً لسد احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وفرت وزارة العمل والشئون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الدخول على الرابط الرسمي لمنصة مظلتي، وهناك فئات محددة تتمكن من الاستفادة من الرعاية الاجتماعية مثل كبار السن، الأسر من ذوات الدخل المحدود، المرأة التي تم سجن زوجها وعليها إحضار شهادة المحكمة، ذوي الاحتياجات الخاصة ويشترط تقديم ما يثبت ذلك، الأرملة والمطلقة، وفيما يلي خطوات الاستعلام:

الدخول على منصة مظلتي على الإنترنت.

على الإنترنت. تسجيل الدخول إلى المنصة.

اختار البحث في نظام الحماية الاجتماعية.

سجل بياناتك الشخصية بشكل صحيح وفي المكان المحدد.

حدد المحافظة التي تتبع لها.

حدد رقم الوجبة.

اضغط على زر “بحث”.

سيتم تنزيل ملف صيغة PDF.

ابحث عن اسمك في القائمة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

من المقرر أن تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجبة أو وجبتين من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال هذا العام 2024، كما أنه وضعت الوزارة شروط معينة يلزم أن تتوافر في كل من يريد التقديم للحصول على ذلك الدعم، وفيما يلي الشروط بالتفصيل:-

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. أن يقدم الأوراق التي تثبت استحقاقه للدعم. ألا يتجاوز الدخل الشهري للشخص المتقدم الحد المانع لدعم الرعاية الاجتماعية. أن يكون المتقدم من ضمن الفئات المستهدفة لذلك الدعم. يشترط ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أي برنامج من برامج الدعم الحكومي الأخرى.

من المنتظر أن تُعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك حيث أكدت المصادر على أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير الأموال الخاصة بتلك الوجبة أو وجبتين ليتم إصدارها في أسرع وقت ليقوم المستفيدين بصرفها والاستفادة من هذا الدعم الموجه للأسر الأكثر فقراً والأشد احتياجاً.