خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي

صدور الدفعة النهائية من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للعام 2024، حيث يعتبر هذا البرنامج دعما للأسر ذات الدخل المحدود في ظل التحديات الاقتصادية والزيادات المستمرة في تكاليف المعيشة، يهدف البرنامج إلى ضمان توفير الدعم المناسب لتلك الأسر في هذه الظروف الصعبة، في السطور التالية سنتعرف على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق وشروط استحقاقهم.
خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
إذا كنت ترغب في معرفة خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي.
- اختار الخدمات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.
- اضغط عليها لتسجيل الدخول والاستعلام.
- حدد الوجبة الأخيرة من قائمة الاستعلام عن النتائج.
- أدخل الاسم ورقم الهوية الوطنية.
- حدد المكان التابع له المستعلم.
- اضغط على إرسال الطلب لإكمال عملية الاستعلام.
- إذا اتبعت هذه الخطوات بدقة يمكنك الحصول على جميع المعلومات المطلوبة حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2024.
شروط الاستحقاق الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الشروط المطلوبة للاستحقاق في الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة، إليكم أبرز هذه الشروط التي يجب توفرها للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية:
- يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.
- أن يقيم المتقدم في العراق بشكل دائم.
- ينبغي أن يكون المتقدم من الأسر ذات الدخل المحدود.
- يمنع المتقدم من امتلاك أي سندات ملكية مثل الأراضي أو العقارات ذات القيمة العالية، حيث قد يؤدي ذلك إلى توقف الدعم.
- يجب على المتقدم ألا يتلقى أي راتب من الحكومة العراقية.
- ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي دعم سابق.
- وضعت هذه الشروط لضمان استفادة من يحتاج إلى الدعم في العراق، مما يتيح لكل فرد مؤهل الحصول عليه.