Now “إليكٌم” معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024 / 2025 جميع الجامعات.. الحدود الدنيا للقبول في كل التخصصات

يهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024، وذلك مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد في الأردن، ونسب القبول تختلف من جامعة إلى أخرى وذلك بناءً على عدة عوامل مثل مجموع الطالب، التسهيلات التي تقدمها الكلية وغيرها من العوامل الأخرى وذلك يمكّن الطلاب يدخلون الكليات التي يرغبونها في الجامعات المختلفة حسب قدراتهم وإمكانياتهم.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024

تختلف نسب القبول في الكليات من جامعة إلى جامعة؛ معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024 على سبيل المثال في أكاديمية الأمير حسين تختلف عن جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك وجامعة الحسين بن طلال وجامعة الأميرة سمية، وإليكم التفاصيل:-

معدلات القبول في الجامعة الأردنية

كلية الذكاء الصناعي: 65.2%.

كلية العلوم الحياتية التطبيقية: 84.6%.

كلية طب الأسنان: 97.5%.

كلية إدارة الأعمال والاقتصاد الزراعي 77.4%.

كلية الهندسة قسم الكهرباء 88.4%.

كلية الرياضيات العامة 83.6%.

معدلات القبول في جامعة الأميرة سمية

التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي تحتاج لمجموع 75%، وكذلك كلية علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تأخذ من مجموع 75%.

أما كلية هندسة الحاسوب فتحتاج فالقبول فيها من 80%.

كلية الأعمال تتطلب مجموع 75%.

معدلات القبول في جامعة الحسين بن طلال

كلية اللغات والترجمة 85%.

كلية علوم الحاسب: 68.4%.

كلية علوم المختبرات الطبية: 83%.

كلية المحاسبة: 77.6%.

كلية الهندسة: 80.5%.

كلية إدارة الأعمال 76.8%.

معدلات القبول في جامعة اليرموك

كلية الطب العام: 97%.

كلية الهندسة: 92%.

اللغات والترجمة: 90%.

كلية إدارة الأعمال 89.6%.

كلية الأمن السيبراني: 90.1%.

الاقتصاد: 84.8%.

كلية الفيزياء الحيوية: 85.5% .

كلية العلوم الصيدلانية: 94.6%.

كلية التمريض: 90.2%.

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية

كلية العلوم الصيدلانية: 95.6%.

كلية الطلب العام: 97.4%

الكلية العلاقات الدولية والدراسات الإقليمية: 89.2%.

كلية إدارة الأعمال: 93.4%.

كلية الهندسة الكهربائية: 88.7%.

كلية التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية: 92.4%.

كلية اللغات: 95.5%.

كلية العلاج الطبيعي: 92.7%.

كلية هندسة الحاسوب: 93.7%.

كلية علوم الاقتصاد: 91.8%.

معدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا

يمكنكم الآن الاطلاع على معدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن عن طريق الآتي:-

كلية الطب العام: 99.1%.

كلية الصيدلة: 96.5%.

كلية طب الأسنان العام: 97.1%.

كلية الأمن السيبراني: 93.5%.

كلية الطب البيطري: 96.3%.

كلية التمريض: 93.2%.

كلية اللغات والترجمة: 95.7%.

كلية الهندسة: 89.9%.

كلية علوم الحاسب: 95%.

كلية تكنولوجيا صناعة الأسنان: 93.9%.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية عن فتح التقديم طلب التحاق على الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 أغسطس 2024 وحتى الأربعاء 21 أغسطس 2024، على أن يكون التقديم من خلال موقع وحدة تنسيق القبول الموحد www.admhec.gov.jo لجميع الجامعات والأقسام، على أن تكون رسوم تقديم الطلب 15 دينار، ويحق لكل طالب أردني حصل على أكثر من 65% أن يقدم هذا الطلب.