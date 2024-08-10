أحصل على 4000 دولار.. طريقة حجز 4000 دولار أمريكي من مصرف ليبيا المركزي 2024 الكترونيا و ماهي شروط الحجز

أعلن مصرف ليبيا بأنه يتم صرف عملات أجنبية للمواطنين هناك، وقد أوضح بأنه تم تنظيم عملية صرف العملات بشكل كبير، فقد تم العمل على طرح التسجيل الكترونيا للاستفادة من صرف مبلغ 4000 دولار أمريكي بحد أقصي لكل مواطن وقد أوضح أنه يتم حجز المبلغ من خلال الموقع الإلكتروني تبعا لبعض الشروط التي أوضحها البنك سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

طريقة التسجيل في صرف 4000 دولار أمريكي

بعد إعلان مصرف ليبيا بصرف مبالغ للمواطنين هناك أعلن بأنه يمكن التسجيل لصرف المبالغ الكترونيا، وقد أعلن بأنه يتم اتباع الخطوات التالية في التسجيل:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بموقع مصرف ليبيا من هنا .

إذا كانت المرة الأولى للدخول على الموقع يتم اختيار انشاء حساب جديد من الخيارات الموجودة أمامك، يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم وهي رقم جواز السفر الخاص به، والاسم، وأيضا الرقم القومي.

ويطلب الموقع بعض البيانات الشخصية الأخري التي يجب تسجيلها بالطريقة الصحيحة، ويتم تأكيد الحساب الخاص بك من خلال الرقم المرئي الظاهر أمامك على الشاشة.

بعدها يتم الضغط على القيمة المالية التي ترغب في الحصول عليها من ضمن القيم المتاحة أمامك ويجب العلم بأن الحد الأقصى للمبلغ 4000 دولار فقط.

يطلب الموقع تسجيل رقم الحساب البنكي الخاص بمقدم الطلب، ويجب أن يكون بصيغة IBR ثم يتم الضغط على حجز، ويتم انتظار لحين الموافقة على الطلب الخاص بك.

ما هي شروط صرف 4000 دولار من مصرف ليبيا

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في حجز العملات الأجنبية يتساءل البعض على أهم الشروط التي يجب توافرها للتقديم على المبلغ وقد تم التوضيح بأنه يجب توافر الشروط التالية: