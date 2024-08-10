“لولو عم بتضيع يا ولاد”.. تردد قناة وناسة بيبي و وناسة اطفال 2024 قمر نايلسات وعرب سات || طريقه تنزيل التردد بكل سهوله

يرغب الكثير من أولياء الأمور في ضبط ةاستقبال تردد قناة وناسة 2024، لكي يتابع أطفالهم ويستمتعوا بالبرامج و الأغاني التي تذاع على القناة، سرق شخصية لولو قلوب جميع الأطفال في كافة أنحاء الوطن العربي وذلك لأنها خفيفة الظل وحركاتها الشقية والجذابة، كذلك تعزز القناة تركيز وانتباه الأطفال من خلال الفيديوهات التعليمية التي تبثها القناة على مدار ال 24 ساعة بدون فواصل، تتعمد إدارة القناة جذب الأطفال وذلك من خلال استخدام المؤثرات البصرية والايقاع الموسيقي الجذاب، مما يساعد الأطفال في عيش لحظات مرحة وسعيدة، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم أحدث وأجدد ترددات قناة وناسة.

تردد قناة وناسة الجديد على القمر النايل سات

صنفت قناة وناسة واحدة من أبرز قنوات الأطفال خلال عام 2024، حيث حققت القناة نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة في وقت قياسي، يمكن استقبال القناة على أ جدد تردد للقناة وهو التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430 أو 11470.

مستوى الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة وناسة على العرب سات 2024

قناة وناسة من أهم قنوات الأطفال عبر القمر الصناعي عرب سات في الوطن العربي، لذا هناك بحث بشكل مستمر عن تردد القناة لأن إدارة القناة تجري تعديل في التردد بشكل مستمر وذلك لضمان جودة القناة، إليكم تردد القناة على العرب سات:

ترددالقناة هو: 11270.

مستوى الترميز: 27500.

معامل تعديل الخطأ: 3/4.

مستوى الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

اغاني قناة وناسة 2024

تقدم قناة وناسة بيبي للأطفال باقة مميزة من أغاني الأطفال التي يحفظها الأطفال ويرقصون مع لولو وميدو وسوسو، ومن أبرز هذه الأغاني التالي: