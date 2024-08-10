ظهرت رسميًا.. نتائج السادس الابتدائي 2024 القادسية والبصرة الدور الثاني عبر موقع ووزارة التربية العراقية 

نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024، الدور الثاني، والتى يتم الإعلان عنها تباعًا، فى جميع المحافظات العراقية، حيث تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي دور ثاني فى الكرخ الثانية، وصلاح الدين، السليمانية، وكربلاء، وجارى، والآن تم الإعلان عن نتائج القادسية والبصرة خلال الساعات القليلة القادمة سيتم رفع باقى المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع “نتائجنا“وسيتم توفير هذه النتائج من خلال هذين الموقعين الرسميين، وسوف ننقلها ونستعرضها لكم عبر موقعكم الإخباري “البديل” وسنقوم بتغطية نشر نتائج امتحانات السادس الابتدائي بالتفصيل عندما تصبح النتائج متاحة لجميع الطلاب فى باقى المحافظات العراقية.

نتائج السادس الابتدائي القادسية 2024 دور ثاني:

نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الثاني في العام الدراسي 2024 سيتم الإعلان عنها رسميًا فى باقى المحافظات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، سيتم نشر هذه النتائج على شكل ملفات بي دي إف، مما سيتيح للطلبة والأهالي إمكانية الاستعلام عنها عبر الإنترنت بسهولة، بمجرد انتهاء وزارة التربية والتعليم من عمليات التصحيح والرصد للدرجات، ستكون النتائج متاحة للاستعلام المباشر،وسنوضح لكم الخطوات التفصيلية لكيفية إجراء هذا الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة فور ظهور النتائج.

رابط نتائج السادس الابتدائي البصرة دور ثاني 2024 العراق

بناءً على التوضيح الذي قدمته، فإليكم الخطوات المفصلة لإجراء الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الثاني لعام 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية:

1. افتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع “نتائجنا” التابع للوزارة.

2. حدد أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي.

3. اختر الدور الثاني من القائمة المنسدلة المخصصة لذلك.

4. أدخل اسمك الرباعي في الحقل المخصص لذلك.

5. حدد المحافظة التابع لها من القائمة المنسدلة.

6. أدخل رقمك الامتحاني في الخانة المخصصة له.

7. انقر على زر “استعلام” لتظهر لك نتيجتك على الفور.

نتائج السادس الابتدائي دور ثاني البصرة والقادسية 2024

أكدت وزارة التربية العراقية أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب السادس الابتدائي الدور الثاني فى محافظات البصرة والقادسية، وجارى الان تجهيز النتيجة ورفعها على موقع وزارة التربية العراقية، وموقع نتائجنا، حتى يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بكل سهولة ويسر.