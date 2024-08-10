رابط التسجيل في سكنات عدل 3.. تعرف على أهم شروط التسجيل في الوحدات السكنية 

تعتبر سكنات عدل من أهم المشاريع السكنية في الجزائر، والتي تخدم المواطنين من محدودي الدخل هناك، ويتساءل البعض على الطريقة الصحيحة في التسجيل خاصة بعد إعلان الحكومة الجزائرية بدء التسجيل مرة أخري، وقد أوضحت بأنه يجب الاطلاع على الشروط الأساسية للتقديم للتأكد من أحقية المتقدم على الاستفادة من المشروع سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 3

أعلنت الحكومة الجزائرية بطرح وحدات سكنية جديدة للمواطنين في الجزائر، وقد أوضحت بأنها من المبادرات الهامة لإعانة المواطنين على الحصول على سكن مناسب ومن أهم الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين الآتي:

من أهم الشروط ألا يكون المتقدم لديه وحدة سكنية خاصة به ليتم قبول طلب التقديم على سكنات عدل.

يجب أن يتراوح الراتب الشهري للمتقدم بين 24.000 دينار إلى 118.000 دينار ولا يمكن التقديم لمن راتبه أكبر من ذلك.

يجب التأكد من أن المتقدم مقيم داخل الأراضي الجزائرية بشكل دائم ويجب أن يكون جزائري الجنسية.

كما يجب التأكد من تراوح عمر المتقدمين على السكنات بين 19 عاما إلى 70 عام بحد أقصى.

خطوات التسجيل في سكنات عدل

يتم العمل على التقديم على سكنات عدل إلكترونيا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: