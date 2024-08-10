“التسجيل في هذا الموعد ” .. موعد التسجيل في سكنات عدل 3 وطريقة التسجيل إلكترونيًا

ينتظر عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء الولايات الجزائرية الاعلان عن فتح باب التسجيل في برنامج سكنات عدل 3، والذي يعد من أبرز البرامج التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لتقديم الوحدات السكنية للمستحقين تبعا لعدد من الشروط والضوابط التي نوهت عنها، لذلك نوضح من خلال هذه السطور موعد فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 وطريقة التسجيل بسهولة.

موعد التسجيل في سكنات عدل 3

بناءً على التصريحات التي أدلت بها مصادر موثوقة في وزارة السكن والعمران الجزائرية، فقد تم التأكد علم أن التسجيل في المرحلة الأولى قد انتهى بالفعل، وذلك بعد مدة تصل الى 14 يوم من موعد التقديم، وقد اشارت إلى أنه في هذا التوقيت يتم دراسة الطلبات المقدمة، على أن يتم اعادة فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية بعد اعلان نتائج المرحلة الأولى، وذلك فقد أكدت على ضرورة التأكد من توافر جميع الشروط المحددة لضمان الحصول على الوحدة السكنية بسهولة.

التسجيل في سكنات عدل 3

وفرت وزارة السكن والعمران في الجزائر خدمة هامة تتمثل في امكانية التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 بشكل إلكتروني، وقد جاءت ذلك بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، حيث يتم ذلك بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: