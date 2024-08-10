فرح طفلك بأجمل الاغاني.. تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات والعرب سات

تردد قناة طيور الجنة اشتهرت قناة طيور الجنة بشكل كبير منذ إصدارها للمرة الاولي الي الان، حيث أنها تعمل على عرض محتوى مناسب للأطفال والكبار، ولا تقتصر القناة على عمر معين، بل أنها من القنوات التي تحرص على عرض محتوى متنوع بين الديني والترفيهي للأطفال، ويتساءل بعض الأمهات على تردد قناة طيور الجنة الجديد سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة 2024

يبحث العديد من الآباء والأمهات على التردد الجديد الخاص بقناة الجنة، وذلك حرصا منهم على عرض القناة حتى يستمتع أطفالهم بمتابعه أجمل الأغاني، وتعمل أيضاً القناة على عرض مجموعة من الاغاني الدينية تبث فيها التعاليم الصحيحة التردد الجديد للقناة كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 12174

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2024

عملت إدارة القناة على تحديث التردد الخاص بهم أيضاً على النايل سات وذلك بعد تلقي عدد من الشكاوي بسبب عدم استقرار البث المباشر الخاص بالقناة، وقد تم العمل على تحديث التردد لعرض القناة بشكل أفضل دون انقطاع او تشفير التردد الجديد هو:

تردد القناة: 11315

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

ما هي مزايا قناة طيور الجنة

يبحث بعض الأمهات على قناة تلفزيونية مميزة يمكن الاعتماد عليها في مشاهدة أطفالهم محتوى نافع وقد وقع الاختيار على قناة طيور الجنة، ويتساءل البعض على أهم مميزات القناة، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: