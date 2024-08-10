” عيش المتعة وطور رشاشاتك ” أقوى 10 اسلحة داخل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE 2024 🌟🌟 || التصنيفات هتصدمك

تعتبر الأسلحة في لعبة ببجي موبايل هي أفضل الأدوات المستخدمة في القتال والتفوق على اللاعبين، ونجد أن لعبة ببجي موبايل تمتلك عدد كبير من الأسلحة التي تتنوع بين القوي والضعيف، ونجد أنا كل سلاح منها له استخدام يختلف عن الآخر، ولكي يكون لديك علم بجميع الأسلحة القوية في لعبة ببجي موبايل، نوضح الآن أقوى 10 اسلحة داخل لعبة ببجي موبايل وكيفية استخدامها للحصول على نتائج أفضل.
أقوى 10 اسلحة في لعبة ببجي موبايل
تلعب الأسلحة تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق النصر، وتتنوع الأسلحة بين البنادق الهجومية، والقناصات، والمسدسات، والأسلحة البيضاء، وهناكقائمة بأقوى 10 أسلحة في اللعبة بناءً على الفعالية والشعبية، وهي على النحو التالي:
- Awm، وهي قناصة دقيقة للغاية بمدى طويل.
تعتبر الأقوى في اللعبة بضرر كبير جداً، يمكنها قتل لاعب بخوذة مستوى 3 برصاصة واحدة في الرأس.
- MK14 EBR (Enhanced Battle Rifle): وهي بندقية قنص نصف آلية، يمكن استخدامها في وضعي القنص والنار التلقائي، مما يجعلها متعددة الاستخدامات.
- M24، وهي قناصة قوية، لكنها أقل قوة من AWM، وتستخدم ذخيرة 7.62mm وتعتبر خيارًا ممتازًا للقنص.
- GROZA: بندقية هجومية نادرة وقوية، تستخدم ذخيرة 7.62mm وتتميز بنمط إطلاق سريع وضرر عالي.
- M416، وهي بندقية هجومية شهيرة ومتوازنة، يمكن تخصيصها بشكل كبير، مما يجعلها مرنة جداً في المعارك.
- AKM: بندقية هجومية قوية تستخدم ذخيرة 7.62mm، وتتميز بضرر كبير لكنها تحتاج إلى مهارة في التحكم بالارتداد.
- DP-28: رشاش خفيف بقدرة ذخيرة كبيرة، ويستخدم ذخيرة 7.62mm ويتميز بثباته أثناء إطلاق النار من وضعية الانبطاح.
- UMP45: وهو مسدس رشاش فعال في الاشتباكات القريبة والمتوسطة، ويستخدم ذخيرة .45 ACP ويتميز بسرعة إطلاق النار وسهولة التحكم.
- Kar98k: وهي قناصة تقليدية تستخدم ذخيرة 7.62mm، مشهورة بضررها الكبير ودقتها العالية، لكن معدل إطلاق النار منخفض.
Vector:
- مسدس رشاش شهير بسرعته الفائقة ٩:٤ يستخدم ذخيرة 9mm أو .45 ACP بعد التحديث، ويتميز بسرعة إطلاق النار العالية جداً.