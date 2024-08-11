ينتظرها ملايين العراقييين🔥|| اسماء المشمولين بقطع الأراضي لجميع الشرائح عموم المحافظات في العراق 2024 ” وجبة جديدة “

شهدت الفترة الأخيرة اعلان وزارة الاسكان والتعمير العراقية بداية طرح قطع أراضي لعدد من المواطنين في الدولة، وذلك لكي يتم الاستفادة منها بناءً على الضوابط والاجراءات التي حددتها لكي يتم منح تلك الأراضي، حيث تعتبر من أشكال الدعم التي يتم تقديمها للمواطنين الأكثر حاجة للدعم، ومن خلال هذه السطور نوضح كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بقطع الأراضي في العراق.

اسماء المشمولين بقطع الأراضي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل العراق أن هناك بعض الاشخاص المشمولين للحصول على قطع أراضي داخل الدولة، ويتم منح تلك الأراضي في اطار تطبيق أحد برامج الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وذلك تبعًا للشروط المطلوبة والتي تتمثل أبرزها في أن يكون المواطنين من محدودي الدخل والأسر الفقيرة، والذين عانوا من الحروب كذلك، على أن يتم ذلك وفقا لبعض الشروط والاحكام التي أقرتها الحكومة العراقية، فقد تم الاعلان عن تخصيص ما يصل الى 20% من الأراضي السكنية التابعة لوزارة الاسكان ليتم توزيعها على الأشخاص المستحقين، والتي جاءت بواقع 3400 قطع أرضية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بقطع الاراضي 2024