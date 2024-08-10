“ضحك طفلك” نزل تردد قناة طيور الجنة الحديث 2024 بجودة هائلة

بابا جابلي بالون ياعيني ياعيني تتميز ببرامجها الهادفة التي من خلالها يستطيع الصغير أن يتعلم ويردد الحروف والأرقام بطريقة بسيطة تتناسب مع صغر عمرة قناه طيور الجنه تتناسب مع أعمار عديدة من عمر العامين إلي 13 عام فأكثر يحبها الجميع من الأطفال صغير وكبير، لذلك نري الآباء والأمهات دائما يمكثوا مع أطفالهم من اجل مشاهدته البرامج التي تبثها، لها طرق جاذبية عالية كي تستطيع جذب انتباه كجميع من يتابعها، تحتوي علي برامج وتطبيقات عديدة منها القافي والتعليمي، الأخلاقي، أيضا تنمية المهارات لدي الأطفال، دائما تعمل علي تحديد تردداتها ونري دائما البحث عن معرفة الترددات الجديدة التي تبث من خلالها علي شاشه التلفاز، سنوضح لكم جميع التفاصيل.

اعرف تردد قناة طيور الجنة الجديد علي النايل سات

مؤشر الترميز الخاص بالقناة: 27500.

الاستقطاب الخاص بها: عمودي.

التردد: 11315.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

تردد طيور الجنة عبر العرب سات

مؤشر التصحيح: 6/5.

معامل استقطاب: عمودي.

التردد الجديد: 12174.

معدل الترميز: 27500.

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قم بالضغط علي خانة قائمة الإعدادات الخاصة بجاز التلفاز من خلال الريموت المتعلق بالريسيفر.

ثم انقر علي التثبيت اليدوي كما موضح أمامك.

يجب من هنا تحديد القمر الصناعي الذي يبث القناة المراد تنزيلها:

ادخل كافة البيانات المتعلقة بالتردد.

ثم انقر علي خانة البحث.

سيتم تنزيل القناه، اضغط علي زرالحفظ.

أناشيد طيور الجنة