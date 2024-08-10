“استعلم هسة عن الرواتب التقاعدية” خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق.. ومتوسط راتب التقاعد

في بيان رسمي أوضحت وزارة المالية في العراق عن خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق حيث أصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن رواتبهم بشكل إلكتروني بكل سهولة عبر موقع وزارة المالية عبر الإنترنت، كما أوضحت الوزارة أن موعد صرف رواتب المتقاعدين يكون أول الشهر الميلادي واقرت بزيادة رواتب التقاعد في شهر مايو الماضي، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الوقت والجهد لدى المواطنين أتاحت وزارة المالية العديد من الخدمات الإلكترونية ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن رواتب التقاعد بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على وزارة المالية في العراق.

اضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك اضغط على الخدمات الإلكترونية.

من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة اضغط على الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام أو عرض.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك نافذة جديدة بها كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب وقيمة الزيادة الجديدة وموعد الصرف.

متوسط راتب التقاعد في العراق

أقرت الوزارة زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين في العراق وذلك تقديراً لجهودهم التي قدموها لوطنهم، ومتوسط رواتب التقاعد في العراق عقب تطبيق الزيادة الجديدة جاء على النحو التالي: