شوف التقديم هيفتح امتى وجهز أوراقك.. وقتاش موعد فتح التسجيل في سكنات عدل 3 وكيفية التسجيل

يترقب الكثير من المواطنين الجزائريين معرفة موعد فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3، حيث أن برنامج سكنات عدل يعد من أهم وأبرز برامج الدعم المقدمة من الحكومة الجزائرية للمواطنين وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم من خلال الحصول على وحدات سكنية ملائمة بأسعار مخفضة للمواطنين والأسر المحتاجة، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 وموعد فتح باب التسجيل.

متى يفتح التسجيل في سكنات عدل 3 ؟

تزايد البحث من قبل العديد عن معرفة موعد فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3، حيث أوضحت وزارة السكن والعمران الجزائرية أن المرحلة الأولى انتهت بالفعل بعد 14 يوم من موعد التقديم ويتم في الوقت الحالي مراجعة الطلبات وبعد ذلك يتم فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية، وهذا البرنامج يتيح فرصة لكافة المواطنين في مختلف الولايات للحصول على وحدات سكنية ملائمة وتوفير حياة كريمة لهم، وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان رسمياً عن موعد بدء التسجيل في المرحلة الثانية.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3

أتاحت وزارة السكن والعمران في الجزائر التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 بشكل إلكتروني وذلك بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد لدى المواطنين حيث يمكن التسجيل من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: