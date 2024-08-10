تنسيق القبول بالجامعات 2024…. تعرف على مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى لكلية الطب والهندسة

حالة من الترقب والقلق بدأت تصيب طلاب الثانوية العامة بعد الإعلان عن تنسيق القبول بالجامعات 2024، من قبل وزارة التعلميم العالي والبحث العلمي، والتي أعلنت عن موعد فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية والهندسة والشعبة الأدبية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل الخاصة بتنسيق الكليات 2024.

تنسيق القبول بالجامعات 2024

حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر عن أن المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2024، سوف يبدأ في يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024، على أن يستمر التقديم حتى يوم الجمعة 16 أغسطس من نفس الشهر، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن تنسيق الكليات هذا العام سوف يكون مرتفع عن العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع نتيجة الثانوية العامة هذا العام.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2024

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن الحد الأدنى بالقبول في المرحلة الأولى من تنسيق طلاب الشعبة العلمية يبدأ من 371 درجة فأكثر، أي بنسبة 90.48% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، والذي كان 362 درجة بنسبة 88.29% ، حيث يوجد زيادة حوالي 9 درجات بسبب ارتفاع نسب نجاح الثانوية العامة هذا العام وبهذا سوف يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة الهندسية من 357 درجة فأكثر، أي بنسبة 87.07% ، ويبدأ تنسيق الشعبة الأدبية من 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29% .

حيث تشير المؤشرات الأولية لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى أن الحد الأدنى للقبول في كلية الطب سوف يكون من 92%، وسوف يكون الحد الأدنى لكلية طب الأسنان من 91.2%، زيادة 4 درجات عن العام الماضي، وهذا بسبب زيادة عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أكثر من 95% ، فيما تشير التوقعات أن يكون الحد الأدنى لكلية الصيدلة من 90% ، أما عن توقعات الحد الأدنى لكلية الهندسة من 86% .

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولي 2024

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن تسجيل الرغبات سوف يكون متاح على الموقع الالكتروني تيسيراً على الطلاب وتجنب الإزدحام في الكليات أو المدارس وإليكم الخطوات …