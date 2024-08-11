“بضغطة زر” الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم محافظات العراق

برنامج الرعاية الاجتماعية، هو من أكثر البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في محافظات العراق، في إطار توفير الدعم المادي الملائم لجميع الأشخاص المقبولين بالبرنامج، حتى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تُشرف على هذا البرنامج وتقوم بمراجعة ودراسة جميع الطلبات المقدمة، وسنوضح لكم في السطور التالية، كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية

جاءت أبرز الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بمختلف محافظات العراق، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

أن تتقدم لمنصة مظلتي.

مع إدخال رمز التحقق المرئي بالصفحة الرئيسية.

ليتم اختيار رقم الوجبة التي عليها الدور.

مع اختيار المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

أن يتم إدخال بيانات الشخص المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

ليتم الكشف عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وعندها ستتمكن من معرفة ما إذا تم قبولك في البرنامج أم لا.

الفئات المستحقة للقبول في الرعاية الاجتماعية

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أن الفئات المشمولة في الرعاية الاجتماعية، تتمثل في “المرأة المطلقة، وكذلك المرأة الأرملة، كبار السن، الفئات الأقل دخلاً، كذلك من ليس لديهم دخل شهري أو أصول أو عقارات ذات قيمة عالية”، مع اختيار المواطنين الأخرى المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، مع إطلاق هذه الوجبات في مواعيد تُحددها الوزارة.

ما هي شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية؟

جاءت أهم شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-