“متاح” رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الأول 2024 … موقع نتائجنا

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الأول 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة ، والتي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية على الموقع الرسمي لها تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب للمدارس خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تضرب البلاد خلال الفترة الماضية، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الأول 2024.

موعد الإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الأول 2024

حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني لتقديم اعتراضات السادس الإعدادي الدور الاول للطلاب الغير راضيين عن نتائجهم ، وأشارت الوزارة أنها تلقت عدد كبير من الطلبات الخاصة بالاعتراضات وقامت بتشكيل لجنة لإعادة التصحيح مرة أخرى والتأكد من عدم وحود أخطاء في عملية رصد وتجميع الدرجات .

وأشارت الوزارة إلى أنه اهتمت بمراجعة أعمال التصحيح والمراجعة حتى تتأكد من تحقيق العدل والشافية بين الطلاب وتجنب حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص درجات الطلاب، وأضاف وزير التعليم العراقي إلى أنه يمكن للطلاب الإطلاع على نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الاول 2024 من خلال إتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الأول 2024