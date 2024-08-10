ملاحق 3 اعدادي.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدور الثاني برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدور الثاني التي تعد من الموضوعات المهمة للكثير من الطلاب، كما أنها ضمن عمليات البحث الرائجة على جوجل خلال هذه الفترة وخاصةً بعد انتهاء الامتحانات، حقق الطلاب أعلى معدلات النجاح في العام الدراسي الاول الدور الاول، حيث وصلت 90% وكانت هذه النسبة أعلى من الأعوام الماضية، كما هناك مؤشرات أولية تدل بأن نسبة نجاح الدور الثاني تكون مرتفعة ويحقق أكبر عدد من الطلاب النجاح والتأهل للمراحل التعليمية، ترقبوا معنا السطور التالية من المقال للإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدور الثاني.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدور الثاني

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني في جميع محافظات مصر في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري وكانت بداية الامتحانات السبت 3 من أغسطس 2024 في مادة اللغة العربية وكانت فترة الامتحانات مستقرة للغاية ولم تصدر أي مخالفات أو مشاكل من المراقبين أو الطلاب، في ظل حالة التفقد التي تقوم بها مديريات التربية والتعليم،

مما انتهت فترة امتحانات الدور الثاني يوم الخميس الموافق 8 من أغسطس 2024، وهذا ما جعل البحث يتزايد كل لحظة لمعرفة موعد اعتماد نتائج الدور الثاني لأن الطلاب تعيش حالة من التوتر والقلق، خلال الساعات القليلة القادمة تحدد وزارة التربية والتعليم موعد اعلان نتائج الشهادة الاعدادية الدور الثاني بعد انتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تستغرق ما بين أسبوع وحتى 10 أيام فقط وبعد يتم فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للثانوية العامة والدبلومات الفنية.

رابط الاستعلام عن ملاحق الصف الثالث الاعدادي 2024

ترفع نتائج ملاحق الشهادة الاعدادي 2024 بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة ولبدء الاستعلام للكشف عن النتيجة يرجى اتباع الخطوات الموضحة