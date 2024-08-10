مفاجأة للمتقاعدين.. خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين وما قيمة الزيادات الجديدة على الرواتب

بمناسبة اقتراب ميعاد الإعلان عن رواتب المتقاعدين العسكريين يتطلع الكثير من المستحقين إلى معرفة التفاصيل الخاصة بالرواتب بعد تطبيق الزيادات الجديدة التي وافقت عليها وزارة المالية مؤخرا، وتشمل هذه الزيادات جميع رتب المتقاعدين العسكريين وتهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، سنقدم لكم التفاصيل الكاملة في الفقرات القادمة.

الزيادات الجديدة على رواتب المتقاعدين العسكريين

أعلنت وزارة المالية الأردنية عن التعديلات الجديدة في رواتب المتقاعدين العسكريين وتراوحت الزيادات بين 28 و40 دينار أردني والتفاصيل كما يلي:

زيادة راتب الرقيب بلغت 28 دينار.

الملازم حصل على زيادة قدرها 38 دينار.

الزيادة لرتبة اللواء وصلت إلى 30 دينار

الملازم الأول زادت راتبه بمقدار 36 دينار.

الملازم الثاني أيضا شهد زيادة قدرها 36 دينار.

رئيس الرقباء حصل على زيادة قدرها 35 دينار.

بينما الرائد شهد زيادة تصل إلى 38 دينار.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية.

سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم ورقم الهوية السارية.

اختر خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين.

أدخل المعلومات المطلوبة للمتقاعد العسكري.

اضغط على زر بحث.

بهذه الطريقة يمكنك الاطلاع على تفاصيل الرواتب علما بأن الصرف عادة يكون في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي مع إمكانية التعديل في حال تزامن هذا التاريخ مع عطلة رسمية.