مفاجأة سارة.. خطوات التقديم في منحة البطالة أو ال 300 دينار في تونس والشروط المطلوبة للاستحقاق

منحة البطالة في تونس من البرامج الحكومية المميزة التي تهدف إلى دعم الأفراد الذين يواجهون تحديات في العثور على عمل تبعا للمعلومات المتاحة، وتمنح المنحة بمقدار 300 دينار تونسي شهريا وتستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر مع إمكانية التمديد ولمعرفة المزيد حول كيفية التقديم على المنحة وإجراءات الاستفادة منها، بالإضافة إلى الاطلاع على قائمة المستفيدين يمكن الرجوع إلى المقال التالي.

خطوات التحقق من منحة البطالة في تونس

للتحقق من معلومات منحة البطالة أو منحة الـ300 دينار يمكنك اتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عبر الرابط المتوفر.

إما أن تنشئ حساب جديد أو تسجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل المعلومات اللازمة مثل رقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة المرور.

اختر خيار طلب الاستفادة من منحة البطالة.

قبل تقديم الطلب عبر الموقع تأكد من مراجعة جميع البيانات بدقة.

شروط الحصول على منحة ال 300 دينار في تونس

وضعت الحكومة التونسية شروط محددة للحصول على منحة البطالة وهي كالتالي: