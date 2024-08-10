 خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 وما هي الشروط المطلوبة

العديد من المواطنين يرغبون في معرفة خطوات التسجيل في سكنات عدل ثلاثة في يوم من الموضوعات الهامة التي أطلقتها الحكومة لكي تساعد المواطنين في الحصول على وحدة سكنية مناسبة، حيث ان الاسعار مخفضه بمناسبه لفئات كثيرة من المواطنين الأقل دخلا وأصحاب الدخل المتوسط لمساعدتهم على الحياة والأعباء المعيشية، لذلك سوف نعرف خلال الفقرات التالية طريقة التسجيل في سكنات عدل وماهي شروط القبول و الفئات المستبعدة من التسجيل.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

وزارة الإسكان والعمران في الجزائر خدع أعلنت عن طريقة الاستعلام عن حالة الطلب في سكنات عدل بشكل الكتروني عبر الرابط الرسمي لوكالة عدل باتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط موقع وكاله عدل ثم اضغط على خدمات.

وإدخال جميع البيانات المطلوبة ويضغط على رقم الطلب.

ثم اضغط على بحث وسوف تظهر لك النتائج التي تتعلق بسكنات عدل.

شروط المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل

حددت وزارة الإسكان والعمال في الجزائر العديد من الشروط للتسجيل في سكنات عدل والقبول، حيث ان هذه المبادرة تهدف الى توفير مسكن مناسب بتكاليف مناسبة للمواطنين ويكون ذلك وفقا لعدة شروط تتمثل فيما: