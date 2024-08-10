الجزء السادس من مسلسل مؤسس عثمان 2024 والقنوات الناقلة

عشاق مسلسلات التاريخية التركية يرغبون في معرفة موعد عرض الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان الذي نال على اعجاب الملايين من المشاهدين، حيث ان وسعه البرنامج أعلنت عن الانتهاء من تصوير حلقات الموسم السادس من المسلسل وتم عرض البرومو الخاص به، لذلك الجميع يترقب معرفة موعد عرضه بعد النجاح الكبير الذي حققه عن مسلسل على مدار خمسة أعوام سابقة استطاع أن يصبح من أشهر المسلسلات التركية، وسوف نعرض لكم موعد المسلسل وما هي القنوات الناقله له بالتفاصيل.

مسلسل المؤسس عثمان مترجم

يعرض مسلسل المؤسس عثمان مترجم الى اللغه العربيه على عدد من القنوات الفضائية حيث ان احداثها مسلسل تاريخي تدور في فترة زمنية معينة من الدولة العثمانية فإن المؤسس عثمان قام بمواجهة التحديات والمعارك والصعوبات لتأسيس الدولة والمسلسل يعرض على عدد من القنوات الفضائية لذلك يمكن ان تتابع الاحداث الشيقة لهذا المسلسل وتستمتع بها عبر قناة اي تي في التركية قناة الفجر الجزائرية بجودة عالية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

قناة الفجر الجزائرية احدث القنوات التي يمكن من خلالها أن تتابع مسلسل المؤسس عثمان بجودة عالية حيث انها تعرض المسلسل يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 عبر شاشتها، وتعد من أهم القنوات التي تعرض أعمالها الحصري عبر شاشتها، لذلك يمكن أن تتابع القناة على التردد 12044 ومعدل التصحيح 3 /4 ومعامل تصحيح الخطأ 27500 ومعدل الاستقطاب افقي، كذلك يمكن أن تتابع المسلسل على قناة آي تي في التركية من خلال ترددها على النايل سات.