خبر مفرح للشباب الجزائري فوق 25 سنة🎖️.. شروط الإعفاء من ” الخدمة العسكرية ” في الجزائر 2024 والأوراق المطلوبة

الخدمة الوطنية تعد التزام وطني يقع على عاتق كل جزائري يبلغ من العمر 19 عام وهي واجب إلزامي يهدف إلى حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، ومع ذلك يمكن أن يعفى بعض المواطنين من أداء هذه الخدمة في حالات خاصة مثل الظروف الصحية أو الاجتماعية أو غيرها.
حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر
الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر يشمل الحالات التالية:
- المواطن الذي يثبت عدم لياقته الطبية بناء على الفحوصات الطبية.
- الذي يتحمل مسؤولية إعالة أسرته بالكامل.
- الذي تجاوز سن الـ 28 وقدم إثبات رسميا بأنه يعمل في الخارج.
- المواطن الذي بلغ سن الـ 35.
أوراق تقديم طلب الإعفاء من الخدمة الوطنية بسبب الوضع العائلي
لطلب الإعفاء من الخدمة الوطنية بناء على الوضع العائلي يطلب تقديم الوثائق التالية:
- طلب خطي موجه للجهات المعنية.
- شهادة ميلاد.
- وثيقة تثبت مسؤوليته عن إعالة الأسرة.
- بطاقة عائلية توضح الحالة المدنية لأفراد الأسرة.
- شهادة أو مستند يوضح طبيعة عملك.
- شهادة مدرسية من السنة الدراسية الأخيرة أو نسخة من الدبلوم.
- بيان حول وضع إخوتك بخصوص الخدمة الوطنية.
- نسخة من جدول الضرائب للأب.
- صورة من الدفتر العائلي للمتزوجين.
- شهادة وفاة الأب إذا كانت الحالة تتطلب ذلك.
- شهادة الطلاق للوالدين إذا كان الأمر ملزم مع نسخة من الحكم.
- شهادة عدم العمل أو مبرر عجز إذا كان ينطبق.
- كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة أو عقد العمل أو أي مستند يثبت النشاط المهني الحر.