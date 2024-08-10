خبر مفرح للشباب الجزائري فوق 25 سنة🎖️.. شروط الإعفاء من ” الخدمة العسكرية ” في الجزائر 2024 والأوراق المطلوبة

الخدمة الوطنية تعد التزام وطني يقع على عاتق كل جزائري يبلغ من العمر 19 عام وهي واجب إلزامي يهدف إلى حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، ومع ذلك يمكن أن يعفى بعض المواطنين من أداء هذه الخدمة في حالات خاصة مثل الظروف الصحية أو الاجتماعية أو غيرها.

حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر

الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر يشمل الحالات التالية:

المواطن الذي يثبت عدم لياقته الطبية بناء على الفحوصات الطبية.

الذي يتحمل مسؤولية إعالة أسرته بالكامل.

الذي تجاوز سن الـ 28 وقدم إثبات رسميا بأنه يعمل في الخارج.

المواطن الذي بلغ سن الـ 35.

أوراق تقديم طلب الإعفاء من الخدمة الوطنية بسبب الوضع العائلي

لطلب الإعفاء من الخدمة الوطنية بناء على الوضع العائلي يطلب تقديم الوثائق التالية: