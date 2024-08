تنفيـــذ مهمات جاتا 5 GTA V ⭐⭐⭐⭐ علي الـ PC و PS.. كلمــات سر جامـــدة هخليك تختمها في قــاعدة

يتساءل عدد كبير من المهتمين بالالعاب الالكترونية عن مهمات جاتا 5، حيث قد شغلت لعبه جاتا تفكير الكثير من اللاعبين الشباب وصغار السن ايضا، حيث يتطلعون الى الفوز وتحطيم جميع العقبات لكي يقوموا بالوصول إلى المرحلة النهائية في جو يسوده المتعة والإثارة والرغبة في الفوز دون الشعور بالملل.

مهمات جاتا 5 الجديدة

هناك عدد كثير من المهمات الجديدة مهمات جاتا 5 التي يستطيع اللاعب تنفيذها بصورة كاملة للوصول الى المرحلة الاخيرة ومن أهم هذه المهام ما يلي:

مهمة شوب ويتم في المهمة التقاء لمار وفرانكلين ومعهم الكلاب شوب ويقومون بالتخطيط لكي يتم اختطاف رهائن من العصابات المنافسة ويقوم الكلب شوب بالعثور عليهم عبر حاسة الشم.

مهمة لقاء ستريتش يتم في المهمة ان لمار يقول لفرانكلين صديقه أن ستريتش قام بالخروج من السجن وهم يخططان سويا للذهاب اليه لذلك يقوم بوضع خطة لكنهم يفاجئون بحضور الشرطة ثم تبدأ المعارك والمطاردات الى ان تنتهي بقتل سترتش.

مهمة فحص المتجر الخاص بالمجوهرات حيث يقوم كلا من ويستر ومايكل بالتخطيط لكي يقوموا بسرقة المتجر الخاص بالمجوهرات ليقوموا بسداد الديون الخاصة بمايكل كما يحاول مايكل وليستر بالتخطيط ليقوموا بسرقة السيارة الخاصة بكاء كار بيان

شفرات جاتا

انت طالع عدد كبير من اللاعبين إلى الحصول على الشفرات حيث يتم من خلال هذه الشفرات وضع الاكواد لكي يتم الحصول على عدد من الامتيازات وتنفيذ مهمات جاتا 5 ومن أبرز هذه الشفرات ما يلي:

الأسلحة والمسدسات: PC: TOOLUP

PS4: Triangle, R2, Left, L1, X, Right, Triangle, Down, Square, L1, L1, L1

Xbox: Y, RT, Left, LB, A, Right, Y, Down, X, LB, LB, LB

شفرات الصحة والدروع الكاملة:PC: TURTLE

PS4: Circle, L1, Triangle, R2, X, Square, Circle, Right, Square, L1, L1, L1

Xbox: B, LB, Y, RT, A, X, B, Right, X, LB, LB, LB

إزالة الشرطة:

PC: LAWYERUP

PS4: R1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left

Xbox: RB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left

زيادة مستوى الشرطة:

PC: FUGITIVE

PS4: R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right

Xbox: RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right

استدعاء طائرة هيليكوبتر تساعد في مهمات جاتا 5:

PC: BUZZOFF

PS4: Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle

Xbox: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

استدعاء دراجة BMX:

PC: BANDIT

PS4: Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, Circle, Triangle, R1, R2

Xbox: Left, Left, Right, Right, Left, Right, X, B, Y, RB, RT

جاذبية القمر:

PC: FLOATER

PS4: Left, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left

Xbox: Left, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left

تحويل الطقس:

PC: MAKEITRAIN

PS4: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, مربع

Xbox: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT,

الجري السريع: PC: CATCHME

PS4: Triangle, Left, Right, Right, L2, L1, Square

Xbox: Y, Left, Right, Right, LT, LB, X

“جاتا 5” أو Grand Theft Auto V، هي واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في العالم، طورتها شركة Rockstar Games وأُصدرت لأول مرة في سبتمبر 2013، مهمات جاتا 5 تنتمي إلى فئة ألعاب العالم المفتوح، حيث يمكن للاعبين التجول بحرية في عالم اللعبة والقيام بمهمات رئيسية وثانوية، يوفر طور الأونلاين تجربة متعددة اللاعبين حيث يمكن للاعبين من جميع أنحاء العالم التعاون أو التنافس في مهام وأنشطة متنوعة. يتضمن GTA Online تحديثات مستمرة تضيف محتوى جديد، مثل سيارات وأسلحة ومهام.

مميزات تحديث جاتا

هناك الكثير من الإضافات والمميزات التي تم إضافتها إلى اللعبة بعد مهمات جاتا 5 ، وتتمثل تلك الميزة في التالي: