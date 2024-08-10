تنفيـــذ مهمات جاتا 5 GTA V ⭐⭐⭐⭐ علي الـ PC و PS.. كلمــات سر جامـــدة هخليك تختمها في قــاعدة

يتساءل عدد كبير من المهتمين بالالعاب الالكترونية عن مهمات جاتا 5، حيث قد شغلت لعبه جاتا تفكير الكثير من اللاعبين الشباب وصغار السن ايضا، حيث يتطلعون الى الفوز وتحطيم جميع العقبات لكي يقوموا بالوصول إلى المرحلة النهائية في جو يسوده المتعة والإثارة والرغبة في الفوز دون الشعور بالملل.
مهمات جاتا 5 الجديدة
هناك عدد كثير من المهمات الجديدة مهمات جاتا 5 التي يستطيع اللاعب تنفيذها بصورة كاملة للوصول الى المرحلة الاخيرة ومن أهم هذه المهام ما يلي:
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- مهمة شوب ويتم في المهمة التقاء لمار وفرانكلين ومعهم الكلاب شوب ويقومون بالتخطيط لكي يتم اختطاف رهائن من العصابات المنافسة ويقوم الكلب شوب بالعثور عليهم عبر حاسة الشم.
- مهمة لقاء ستريتش يتم في المهمة ان لمار يقول لفرانكلين صديقه أن ستريتش قام بالخروج من السجن وهم يخططان سويا للذهاب اليه لذلك يقوم بوضع خطة لكنهم يفاجئون بحضور الشرطة ثم تبدأ المعارك والمطاردات الى ان تنتهي بقتل سترتش.
- مهمة فحص المتجر الخاص بالمجوهرات حيث يقوم كلا من ويستر ومايكل بالتخطيط لكي يقوموا بسرقة المتجر الخاص بالمجوهرات ليقوموا بسداد الديون الخاصة بمايكل كما يحاول مايكل وليستر بالتخطيط ليقوموا بسرقة السيارة الخاصة بكاء كار بيان
شفرات جاتا
انت طالع عدد كبير من اللاعبين إلى الحصول على الشفرات حيث يتم من خلال هذه الشفرات وضع الاكواد لكي يتم الحصول على عدد من الامتيازات وتنفيذ مهمات جاتا 5 ومن أبرز هذه الشفرات ما يلي:
الأسلحة والمسدسات: PC: TOOLUP
PS4: Triangle, R2, Left, L1, X, Right, Triangle, Down, Square, L1, L1, L1
Xbox: Y, RT, Left, LB, A, Right, Y, Down, X, LB, LB, LB
- شفرات الصحة والدروع الكاملة:PC: TURTLE
PS4: Circle, L1, Triangle, R2, X, Square, Circle, Right, Square, L1, L1, L1
Xbox: B, LB, Y, RT, A, X, B, Right, X, LB, LB, LB
- إزالة الشرطة:
PC: LAWYERUP
PS4: R1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left
Xbox: RB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left
- زيادة مستوى الشرطة:
PC: FUGITIVE
PS4: R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right
Xbox: RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
- استدعاء طائرة هيليكوبتر تساعد في مهمات جاتا 5:
PC: BUZZOFF
PS4: Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle
Xbox: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
- استدعاء دراجة BMX:
PC: BANDIT
PS4: Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, Circle, Triangle, R1, R2
Xbox: Left, Left, Right, Right, Left, Right, X, B, Y, RB, RT
- جاذبية القمر:
PC: FLOATER
PS4: Left, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left
Xbox: Left, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left
- تحويل الطقس:
PC: MAKEITRAIN
PS4: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, مربع
Xbox: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT,
- الجري السريع: PC: CATCHME
PS4: Triangle, Left, Right, Right, L2, L1, Square
Xbox: Y, Left, Right, Right, LT, LB, X
“جاتا 5” أو Grand Theft Auto V، هي واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في العالم، طورتها شركة Rockstar Games وأُصدرت لأول مرة في سبتمبر 2013، مهمات جاتا 5 تنتمي إلى فئة ألعاب العالم المفتوح، حيث يمكن للاعبين التجول بحرية في عالم اللعبة والقيام بمهمات رئيسية وثانوية، يوفر طور الأونلاين تجربة متعددة اللاعبين حيث يمكن للاعبين من جميع أنحاء العالم التعاون أو التنافس في مهام وأنشطة متنوعة. يتضمن GTA Online تحديثات مستمرة تضيف محتوى جديد، مثل سيارات وأسلحة ومهام.
مميزات تحديث جاتا
هناك الكثير من الإضافات والمميزات التي تم إضافتها إلى اللعبة بعد مهمات جاتا 5 ، وتتمثل تلك الميزة في التالي:
- يحتوي التحديث الجديد على عدة إضافات جديدة قامت بتحسين جودة اللعبة بالإضافة إلى المزيد من الإثارة والتشويق داخل اللعبة.
- بالنسبة لجودة البصرية فقد تم العمل على تحسينها بشكل كبير وبذلك أصبحت اللعبة أكثر واقعية من قبل ذلك.
- الكثير من الأسلحة والاضافات التي تم إضافتها إلى اللعبة ولا سيما المركبات التي أصبحت أكثر سرعة وتطور من ذي قبل.
- تم إضافة العديد من معارك القتال المختلفة التي تمكن اللاعب من خوض الكثير من المعارك داخل اللعبة.