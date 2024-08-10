سعر ومواصفات هاتف Infinix Note 40 X 5G.. يستاهل تشتريه مذاكرة وألعـــــاب شغال

واخيرا وبعد طول انتظار قامت شركة انفنكس الخاصة بالهواتف الذكية بالإعلان عن هاتف Infinix Note 40 X 5G الجديد والذي من المقرر طرحه في الأسواق في الأيام القادمة أمام الجمهور، حيث يتميز الهاتف الجديد بعدة مميزات تجعله ينافس عمالقة الهواتف في الشركات المنافسة وذلك فإن الهاتف يأتي بمعالج قوي جدا من ميديا تيك، هذا بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 108 بيكسل والعديد من الإضافات والمميزات الأخرى.

هاتف Infinix Note 40 X 5G

يتميز هاتف Infinix Note 40 X 5G بالكثير من المميزات التي تجعل عدد كبير من المستخدمين يفضله عن غيره من الهواتف داخل السوق وتتمثل هذه المميزات في التالي:

بالنسبة إلى المعالج فهو معالج ميدياتك Dimensity 6300 ثماني النواة

أما الشاشة فهي من نوع AMOLED بقياس 78

واما عن المعالج الرسومي فهو من نوع Mali G57

وبالنسبة إلى وجهة المستخدم واجهة انفينكس XOS 14

وأما عن نظام التشغيل فهو Android

وأما بطارية الجهاز فهي بسعة 500 مللي أمبير، وهي تدعم أيضا خاصية الشحن السريع وخاصة الشحن المنافسة.

وبالنسبة للكاميرا الخلفية فهي بدقة 108 بيكسل.

كما أن الجهاز يحتوي على فلاش رباعي يدعم تصوير الفيديوهات.

وأما ألوان الهاتف فهي الأسود و الأخضر و الأزرق.

سعر الهاتف

يختلف سعر هاتف Infinix Note 40 X 5G باختلاف سعة التخزين الخاصة به، حيث يتلخص سعر الهاتف في التالي: