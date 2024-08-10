أجدد الأفلام العربية .. استقبل تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 بإشارة قوية

يتربع تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على رأس قائمة قنوات الأفلام العربية التي لا تحتاج رسوم أو اشتراكات، حيث تقدم القناة باقة متميزة من الأفلام متعددة التصنيف سواء الاكشن أو المغامرة أو الرومانسي بتقنيات عالية في الصوت والصورة لامتاع المتابعين من داخل وخارج الوطن العربي هذا بالإضافة إلى اختيار أفضل الأفلام وأفلام العرض الأول للعرض في يومي الخميس والجمعة لتحقيق التسلية وقت الإجازة.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024

تحظى قناة روتانا سينما بشعبية كبيرة في الوطن العربي لما تقدمه من محتوى مميز بعرض الافلام الشهيرة لافضل نجوم الشاشة والسينما، وتخصص القناة محتواها في عرض الافلام الوطنية وذلك في ذكري الاحتفال بنصر أكتوبر كما تخصص القناة محتواها لعرض الافلام الدينية بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الهجرية والمولد النبوي، حيث تواكب القناة الأحداث الخارجية وتبث كل ما هو ملائم ومناسب، ويمكن استقبال القناة من خلال التردد التالي:

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد اخر

التردد:11843.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة روتانا سينما